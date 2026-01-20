القبض على مسن بتهمة ارتكاب أفعال خادشة للحياء أمام مدرسة بالدقهلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كواليس فيديو يظهر فيه مسن وهو يرتكب أفعالا خادشة للحياء أمام إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية.

ضبط مسن ارتكب أفعال خادشة للحياء أمام مدرسة بالدقهلية

و بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بقصد المزاح، فيما أفاد نجله بأن والده يعاني من مرض نفسي ويتلقى العلاج اللازم لذلك.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وعلى جانب آخر،كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لكشف ملابسات التعليقات المدعومة بالصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم فحص واقعة تضرر أحد الأشخاص من قيام شخص بسرقة دراجته النارية بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص والتحري، تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من الشاكي، أفاد فيه باكتشاف سرقة دراجته النارية، المنتهية التراخيص، من أمام منزله بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية ويقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المسروقة.

وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لضمان تطبيق القانون وحماية المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.