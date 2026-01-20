18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة داخل أحد العقارات السكنية بالقاهرة.. وتم ضبط طرفى المشاجرة.



خلافات الجيرة تشعل مشاجرة داخل عقار فى دار السلام



رصدت أجهزة الأمن ، منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة داخل أحد العقارات السكنية بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول إحدى السيدات، نجلها، طرف ثان: موظفة "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم"، والدتها؛ جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم، مما أدى إلى حدوث الإصابة.



وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيقات.

