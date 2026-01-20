الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة داخل عقار فى دار السلام

المتهمين
المتهمين
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة داخل أحد العقارات السكنية بالقاهرة.. وتم ضبط طرفى المشاجرة.
      

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة داخل عقار فى دار السلام
خلافات الجيرة تشعل مشاجرة داخل عقار فى دار السلام


رصدت أجهزة الأمن ، منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة داخل أحد العقارات السكنية بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول إحدى السيدات، نجلها، طرف ثان: موظفة "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم"، والدتها؛ جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم، مما أدى إلى حدوث الإصابة.


وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة دار السلام خلافات الجيرة عقار سكني القاهرة ضبط المتهمين النيابة العامة مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

القبض على مسن بتهمة ارتكاب أفعال خادشة للحياء أمام مدرسة بالدقهلية

الأمن يكشف ملابسات واقعة اعتداء على شخص في المعادي

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

الأمن يحل لغز مقتل سيدة وسرقة مسكنها فى بولاق الدكرور

ضبط مالك ورشة بحوزته 5 آلاف مطبوع تجاري بدون تفويض فى دار السلام

ضبط منتحل صفة خدمة عملاء للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

الأمن يكشف ملابسات واقعة ادعاء سرقة 2 كيلو مشغولات ذهبية بقنا

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة دراجة نارية بالدقهلية

ads

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

الموت يفجع الفنانة بشرى

بسبب الذكاء الاصطناعي، وزير الاتصالات يكشف المهن المُهددة بالاختفاء في المستقبل

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

فوانيس رمضان تضيء شوارع السيدة زينب، والأسعار تبدأ من 25 جنيهًا (فيديو وصور)

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

وزير الأوقاف لأصحاب المهن: العمل والعمران ثلثي الدين (فيديو)

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية