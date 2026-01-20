نظارة زرقاء وكلمة حادة ضد ترامب، ماكرون يثير الجدل فى منتدي دافوس (فيديو)

18 حجم الخط

أثار ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرتديا نظارات شمسية زرقاء أثناء خطابه، الثلاثاء، في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، الديد من التساؤلات حول حالته الصحية.

ظهور ماكرون مرتديا نظارة شمسية زرقاء فى دافوس

وكان ماكرون ظهر، الخميس الماضي، بعين محمرة أثناء إلقائه خطابا رسميا في قاعدة إيستر الجوية، وعلّق حينها مازحًا على الأمر قائلا: "إنه مجرد شيء بسيط"، مضيفا أن البعض قد يراه "إشارة إلى عين النمر"، في إشارة رمزية إلى العزم والإصرار.

عقب ذلك أصدر قصر الإليزيه توضيحًا، أكد فيه أن ما يعانيه ماكرون هو نزيف بسيط ناتج عن انفجار وعاء دموي صغير داخل العين، وهي حالة طبية تُعرف بـ"النزيف تحت الملتحمة".

وشدد الإليزيه فى التوضيح، على أن هذه الحالة حميدة وشائعة، ولا تشكل أي خطر على صحة ماكرون، موضحا أنها تختفي تلقائيا خلال أيام من دون الحاجة إلى علاج خاص.

ماكرون يشن هجوما حادا على أمريكا فى كلمته بمنتدي دافوس

وشن ماكرون هجوما لاذعا فى كلمته أمام دافوس، على الولايات المتحدة الأمريكية، ​وقال ماكرون، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أصبح الآن "‌مؤسسة ​ضعيفة"، وذلك في ضوء هدف ‌الرئيس الأمريكى للاستيلاء على جزيرة جرينلاند الدنماركية، لافتًا إلى أنه لا يخطط ‌للتحدث ​مع ‌ترمب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأضاف ماكرون، متحدثًا باللغة ‌الإنجليزية، أن الاتحاد الأوروبي يجب ‌ألا ينحني أمام "قانون الأقوى".

وتابع الرئيس الفرنسي: "​نعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من النمو، ‌ونحتاج إلى مزيد من الاستقرار في هذا العالم، ولكننا نفضل الاحترام على التنمر.. نفضل العلم على المؤامرات ونفضل سيادة القانون على الوحشية".

وأشار ماكرون، أن العالم يتحول إلى عالم من دون قواعد، ويتم تجاوز القانون الدولي ودهسه، والقانون الوحيد الذي يبدو أنه مهم هو قانون الأقوى".

وبدأ ماكرون كلمته أمام منتدىدافوس، بالقول ساخرًا إن "هذا وقت للسلام، والاستقرار، والقدرة على التنبؤ بالمستقبل"، لتضج القاعة بالضحك.. واعتبر بعدها أن العالم يواجه وقتًا من "انعدام التوازن، والاستقرار من منظور أمني، ودفاعي، واقتصادي".

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن هناك تحولًا "نحو السلطوية، والمزيد من العنف، كانت هناك أكثر من 60 حربًا في 2024، والصراع أصبح أمرًا طبيعيًا وهجينًا".

وتابع فى كلمته التى اتسمت بالحدة: "نتحول إلى عالم بدون قواعد، حيث بدأت الطموحات الإمبريالية بالظهور مرة أخرى"، وأشار في هذا الصدد إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.