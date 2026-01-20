ترامب يكشف رسالة ماكرون السرية ويحرجه علنا بسبب جرينلاند

18 حجم الخط

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسالة نصية تلقاها من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة أثارت جدلا واسعا وأحرجت باريس، خاصة بعد تأكيد مصدر فرنسي صحة الرسالة، التي تناولت ملفات حساسة أبرزها جرينلاند وسوريا وإيران، وسط تصعيد سياسي غير مسبوق بين الطرفين.

ونقلت جريدة "ذا جارديان" عن مصدر مقرب من ماكرون قوله: إن الرسالة النصية التي شاركها ترامب لنظيره الفرنسي على منصته "تروث سوشيال" كلقطة شاشة، كانت حقيقية.

ونشر ترامب الرسالة بعدما وجه انتقادا لاذعا إلى الرئيس الفرنسي على خلفية رفضه المشاركة في مجلس سلام غزة؛ فيما بينت الرسالة توافق ماكرون التام مع وجهة نظر ترامب في ما يتعلق بسوريا، دون أن ينشر رده الشخصي على رسالة ماكرون.

ماكرون لترامب: دعنا نحقق نتائج جيدة حول جرينلاند

وبحسب الرسالة، اعتبر الرئيس الفرنسي أنه يمكن التعاون مع ترامب في ملف إيران، من أجل تحقيق "أمور رائعة"، وفق تعبيره.

أما في ما يتعلق بجزيرة جرينلاند، فقال ماكرون إنه لا يفهم ما يسعى إليه الرئيس الأمريكي، لكنه دعاه إلى تحقيق نتائج جيدة. وعرض عليه الاجتماع في دافوس.

دعوة فرنسية على العشاء

وأضاف الرئيس الفرنسي في رسالته: دعونا نحاول بناء أشياء عظيمة، ويمكنني ترتيب اجتماع لمجموعة السبع في باريس يوم الخميس، وأقترح أيضا تناول العشاء معا في ذلك اليوم.

رسالة ماكرون إلى ترامب

ونشر ترامب هذه الرسالة بعدما رد على سؤال أحد الصحفيين بشأن رفض ماكرون المشاركة في مجلس سلام غزة، بالقول "لا أحد يكترث له".

وأضاف ترامب أنه "سيفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، إذا رفض ماكرون مجلس سلام غزة".

ترامب: لا عودة بشأن جرينلاند

وقال الرئيس الأمريكي أيضا إنه وافق على عقد اجتماع لمختلف الأطراف في دافوس في المنتدى الاقتصادي العالمي، دون أن يحدد من هم الأطراف، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال ترامب: كما عبرت للجميع، بكل وضوح، أن جرينلاند ضرورية للأمن القومي والعالمي، ولا يمكن أن تكون هناك عودة إلى الوراء - وهذا ما يتفق عليه الجميع!

ورد الرئيس الأمريكي على الزعماء الأوروبيين بشأن محاولته شراء جرينلاند قائلا: لا أعتقد أنهم سيقاومون أكثر من اللازم. يجب أن نحصل عليها. عليهم أن يفعلوا ذلك.

زعماء أوروبا لن يقاوموا شراء جرينلاند

وكشف ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بشأن جرينلاند، مؤكدا أن المكالمة "كانت جيدة جدا"، وأنه وافق على عقد اجتماع يضم أطرافا مختلفة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، دون أن يحدد هوية تلك الأطراف.

