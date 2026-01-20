الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يكشف رسالة ماكرون السرية ويحرجه علنا بسبب جرينلاند

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
18 حجم الخط

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسالة نصية تلقاها من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة أثارت جدلا واسعا وأحرجت باريس، خاصة بعد تأكيد مصدر فرنسي صحة الرسالة، التي تناولت ملفات حساسة أبرزها جرينلاند وسوريا وإيران، وسط تصعيد سياسي غير مسبوق بين الطرفين.

ونقلت جريدة "ذا جارديان" عن مصدر مقرب من ماكرون قوله: إن الرسالة النصية التي شاركها ترامب لنظيره الفرنسي على منصته "تروث سوشيال" كلقطة شاشة، كانت حقيقية.

ونشر ترامب الرسالة بعدما وجه انتقادا لاذعا إلى الرئيس الفرنسي على خلفية رفضه المشاركة في مجلس سلام غزة؛ فيما بينت الرسالة توافق ماكرون التام مع وجهة نظر ترامب في ما يتعلق بسوريا، دون أن ينشر رده الشخصي على رسالة ماكرون.

ماكرون لترامب: دعنا نحقق نتائج جيدة حول جرينلاند

وبحسب الرسالة، اعتبر الرئيس الفرنسي أنه يمكن التعاون مع ترامب في ملف إيران، من أجل تحقيق "أمور رائعة"، وفق تعبيره.

أما في ما يتعلق بجزيرة جرينلاند، فقال ماكرون إنه لا يفهم ما يسعى إليه الرئيس الأمريكي، لكنه دعاه إلى تحقيق نتائج جيدة. وعرض عليه الاجتماع في دافوس.

دعوة فرنسية على العشاء 

وأضاف الرئيس الفرنسي في رسالته: دعونا نحاول بناء أشياء عظيمة، ويمكنني ترتيب اجتماع لمجموعة السبع في باريس يوم الخميس، وأقترح أيضا تناول العشاء معا في ذلك اليوم.

رسالة ماكرون إلى ترامب
رسالة ماكرون إلى ترامب

ونشر ترامب هذه الرسالة بعدما رد على سؤال أحد الصحفيين بشأن رفض ماكرون المشاركة في مجلس سلام غزة، بالقول "لا أحد يكترث له". 

وأضاف ترامب أنه "سيفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، إذا رفض ماكرون مجلس سلام غزة".

ترامب: لا عودة بشأن جرينلاند

وقال الرئيس الأمريكي أيضا إنه وافق على عقد اجتماع لمختلف الأطراف في دافوس في المنتدى الاقتصادي العالمي، دون أن يحدد من هم الأطراف، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال ترامب: كما عبرت للجميع، بكل وضوح، أن جرينلاند ضرورية للأمن القومي والعالمي، ولا يمكن أن تكون هناك عودة إلى الوراء - وهذا ما يتفق عليه الجميع!

ورد الرئيس الأمريكي على الزعماء الأوروبيين بشأن محاولته شراء جرينلاند قائلا: لا أعتقد أنهم سيقاومون أكثر من اللازم. يجب أن نحصل عليها. عليهم أن يفعلوا ذلك.

زعماء أوروبا لن يقاوموا شراء جرينلاند

ورد الرئيس الأمريكي على الزعماء  الأوروبيين بشأن محاولته شراء جرينلاند قائلا: لا أعتقد أنهم سيقاومون أكثر من اللازم. يجب أن نحصل عليها. عليهم أن يفعلوا ذلك.

وكشف ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بشأن جرينلاند، مؤكدا أن المكالمة "كانت جيدة جدا"، وأنه وافق على عقد اجتماع يضم أطرافا مختلفة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، دون أن يحدد هوية تلك الأطراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تروث سوشيال دافوس

مواد متعلقة

ترامب: أجريت محادثات جيدة مع أمين عام الناتو بشأن جرينلاند

ترامب: لا أحد يستطيع حماية جرينلاند ودعوت بوتين للمشاركة في مجلس السلام بغزة

ذي إيكونوميست: أوروبا قد تقوض الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا والشرق الأوسط بسبب جرينلاند

ماكرون يرد على ترامب: لغة الترهيب والتهديد لن تجدي في ملف أوكرانيا ولا جرينلاند
ads

الأكثر قراءة

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء والإنجليزي

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ في الطماطم وانخفاض الليمون البلدي والفلفل

بيان عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن آخر موعد للإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

المزايا والتخصصات المطلوبة، الحكومة تعلن عن 6499 فرصة عمل جديدة في 10 محافظات

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية