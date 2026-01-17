ماكرون يرد على ترامب: لغة الترهيب والتهديد لن تجدي في ملف أوكرانيا ولا جرينلاند

18 حجم الخط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يؤثر في الدول الأوروبية أي ترهيب أو تهديد لا في ملف أوكرانيا ولا جرينلاند ولا في أي مكان آخر في العالم، وذلك ردا على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا.

ردا على ترامب: لن يؤثر في الدول الأوروبية أي ترهيب أو تهديد لا في ملف أوكرانيا ولا جرينلاند

ويأتي ذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا بسبب قضية جرينلاند.

بسبب جرينلاند، ترامب يفرض رسوما جمركية على 8 دول أوروبية

وفرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 25% على جرينلاند اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، مؤكدا أن هذه الرسوم ستستمر إلى حين التوصل إلى اتفاق يقضي بشراء الولايات المتحدة للجزيرة.

وقال ترامب أن الولايات المتحدة دعمت الدنمارك لسنوات طويلة من خلال عدم فرض رسوم جمركية عليها، معتبرًا أن الوقت قد حان لكي "ترد الجميل"، مشددا على أن "السلام العالمي بات على المحك".

وأكد ترامب أن بلاده لن تسمح لأي طرف بالمساس بما وصفه بـ"الأرض المقدسة، جرينلاند"، طالما أن الأمن القومي الأمريكي في خطر، معتبرا أن الوجود الدنماركي وبعض الدول الأوروبية الأخرى في الجزيرة يشكل "خطرا على سلامة الكوكب"، وأن اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء هذا الوضع أصبح أمرا ضروريا.

ترامب يصر على سيطرة أمريكا على جرينلاند

وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية المفروضة على الدول الأوروبية ستظل سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق تشتري الولايات المتحدة بموجبه غرينلاند، مشيرًا إلى أن حاجة واشنطن للاستحواذ على الجزيرة أصبحت أكثر إلحاحا في ظل تطور منظومات الدفاع، وفي مقدمتها منظومة "القبة الذهبية" وأنظمة الأسلحة الحديثة.

وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التفاوض مع الدنمارك والدول الأوروبية المعنية بشأن مسألة الاستحواذ على جرينلاند، رغم تصاعد حدة التوتر حول هذا الملف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.