الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الإليزيه: ماكرون يبحث مع ترامب الوضع في أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالًا مع الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب بحثا خلاله آخر تطورات الوضع في أوكرانيا، في ظل الزخم الدبلوماسي المتزايد لإيجاد مخرج سياسي للصراع المستمر.

 

تبادل وجهات النظر بين ماكرون وترامب حول شروط السلام والخطوات القادمة

وأوضح الإليزيه أن ماكرون وترامب تبادلا بشكل مفصل الرؤى المتعلقة بشروط تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، إضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة المرتبطة بالوساطة المكثفة التي تقودها الولايات المتحدة مع الشركاء الأوروبيين. وتركز الحديث على آليات تخفيف التصعيد ومنع توسع رقعة المواجهات.

 

ماكرون يشدد على الضمانات الأمنية لأوكرانيا

وخلال الاتصال، أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة توفير ضمانات أمنية قوية لـ أوكرانيا تضمن استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، مشددًا على أن أي اتفاق سلام يجب أن يأخذ في الاعتبار احتياجات كييف الدفاعية وحمايتها من أي تهديدات مستقبلية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب اجتماعه مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين: إن "تحالف الراغبين" استكمل العمل في مسألة الضمانات الأمنية لكييف ويعتزم مناقشتها مع الأمريكيين.

 

ماكرون: تحالف الراغبين استكمل العمل حول الضمانات لأوكرانيا 

وأضاف ماكرون: "أنهى تحالف الراغبين العمل حول ضمانات أمنية مهمة للأوروبيين والأوكرانيين، في الأيام القريبة المقبلة، ستتم مناقشات أساسية بين ممثلي تحالف الراغبين والجانب الأمريكي، لمعرفة مدى المشاركة الأمريكية في هذه الضمانات".

الإليزيه ماكرون ترامب أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس الفرنسي زيلينسكي

