بوصلة رقص، ديزني لاند باريس تعيد أنوثة بريجيت ماكرون "المشكوك فيها" (فيديو)

فاجأت سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون، الجميع بحركاتها الراقصة في ديزني لاند باريس.



وانتشر مقطع فيديو على منصة "إكس" لـبريجيت ماكرون، البالغة من العمر 72 عامًا، وهي ترقص على هامش لقاء مع الأطفال المرضى وعائلاتهم في مدينة الملاهي.

🇫🇷 France’s First Lady was spotted behind a DJ booth at Disneyland Paris



Seventy-two-year-old Brigitte Macron met with sick children and their families at the theme park.



The event took place as part of the annual charity initiative “Yellow Coins.” pic.twitter.com/IA0JggZ4Wd January 16, 2026



وقال الموقع إن الحدث أقيم كجزء من المبادرة الخيرية السنوية "العملات الصفراء".



Age is just a number! 💃 Brigitte Macron surprises everyone with her dance moves at Disneyland Paris. Pure energy! ✨ 🇫🇷 pic.twitter.com/FotTxfNWRv — France Safety Travel (@francesafetytra) January 15, 2026

التنمّر الإلكتروني على بريجيت ماكرون

والأسبوع الماضي دانت محكمة في باريس عشرة أشخاص بتهمة التنمُّر الإلكتروني على بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واتهم المدًّعى عليهم بنشر ادعاءات كاذبة حول جنسها وميولها الجنسي، إضافة إلى الإدلاء بـ"تصريحات خبيثة" بشأن فارق السن البالغ 24 عامًا بين الزوجين.

وحكم على معظم المتهمين بعقوبات سجن مع وقف التنفيذ تصل إلى ثمانية أشهر، فيما أودع أحدهم السجن فورًا لعدم حضوره جلسة المحكمة. كما جرى تعليق حسابات بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال القاضي إن الرجال الثمانية والسيدتين تصرفوا بقصد إلحاق الأذى ببريجيت ماكرون، من خلال الإدلاء بتصريحات مهينة عبر الإنترنت.

وكانت ناتاشا ري التي تعرّف عن نفسها كصحفية ومستقلة، والمنجمة عبر الإنترنت أماندين روي قد أدينتا عام 2024 بتهمة التشهير، بعد ادعائهما أن السيدة الأولى لفرنسا "لم تكن موجودة يومًا"، وزعمهما أن شقيقها جان ميشيل ترونيو غير جنسه وبدأ باستخدام اسمها.

غير أن محكمة الاستئناف برأتهما لاحقًا، معتبرة أن القول بأن شخصًا ما قد غير جنسه لا يعد بالضرورة "مساسًا بشرفه".

ويتجه آل ماكرون حاليًّا إلى محكمة الاستئناف العليا في هذه القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جان إينوشي، محامي بريجيت ماكرون، قوله بعد صدور الحكم إن "الأهم هو دورات التوعية (حول مخاطر التنمّر الالكتروني) وتعليق بعض حسابات الجناة".

