علق قصر "الإليزيه" الفرنسي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، على ظهور الرئيس إيمانويل ماكرون بعينه اليمنى محتقنة ومحمرة، قائلا: إن الأمر يتعلق بانفجار وعاء دموي صغير وليس بمشكلة صحية خطيرة.

الرئاسة الفرنسية تكشف الحالة الصحية لماكرون بعد ظهور احمرار في عينه



ومن جانبها، نقلت صحيفة "لو باريزيان" عن بيان صادر عن الإليزيه: "إنه مجرد نزيف بسيط من وعاء دموي في العين. لا يوجد شيء خطير في ذلك." ويُعرف هذا النزف تحت الملتحمة بأنه حالة حميدة شائعة لا تشكل خطرا على الصحة.

وظهر ماكرون بهذه الحالة يوم الخميس خلال خطاب ألقاه أمام القوات المسلحة في قاعدة إيستر الجوية جنوب فرنسا.

وقد وصل الرئيس إلى القاعدة مرتديا نظارات شمسية احتفظ بها حتى دخوله المبنى، ربما لتجنب لفت الانتباه إلى عينه.

وعندما بدأ مخاطبة الجنود، علق على مظهره بمزحة قائلا: "أعتذر عن المظهر غير الجمالي لعيني. يمكن اعتبار ذلك إشارة إلى عين النمر"، ولم يقدم أي تفسير إضافي حينها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،، إن بلاده سترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند، مضيفا أنه على الأوربيين الحضور في كل مكان تتعرض فيه مصالحهم للتهديد.

الرئيس الفرنسي يعلن إرسال بلاده وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند

وذكر ماكرون في كلمة للقوات المسلحة في القاعدة الجوية بمدينة ايستر، أن فرنسا نشرت فريقا عسكريا أوليا في جرينلاند ضمن مهمة عسكرية أوروبية، وأنها سترسل خلال أيام وسائل إضافية برية وجوية وبحرية إلى هناك.

وشدد على أنه يجب على فرنسا والأوربيين مواصلة الحضور في كل مكان تكون فيه مصالحهم مهددة ومن دون تصعيد، ولكن بحزم كامل في ما يتعلق باحترام السيادة الإقليمية، وأنه من دور فرنسا الوقوف إلى جانب دولة ذات سيادة وحماية أراضيها.

