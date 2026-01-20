الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد شكاوي الطلاب وأولياء الأمور، تعليم الفيوم يشكل لجنة لفحص امتحان الهندسة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

 أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تقرر تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص امتحان مادة الهندسة، فحصًا دقيقًا، وبيان مدى مطابقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية، والتأكد من ارتباط الامتحان بكتاب المدرسة وكتاب التقييمات، ومراعاة مستويات الطلاب المختلفة،  حرصًا على المصلحة العامة ومصلحة الطلاب.

 

اتخاذ الإجراء القانوني المناسب

 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

تضرر الطلاب

كان طلاب الشهادة الاعدادية العامة والرياضية، قد تضرروا من امتحان مادة الهندسة اليوم الثلاثاء، وتداولت المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عدة شكاوي من الطلاب وأولياء الأمور، عن وجود تريكات في كل الاسئلة، ما ادي الي انهيار معظم الطلاب أثناء الامتحان.

مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان

 توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع  مراقبين الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن يكون لديه خبرة في أعمال الكنترول.

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الاسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة ابلاغ مدير الادارة باي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلبة.

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسؤوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت).

طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط يكشفون حقيقة تسريب الامتحانات مقابل 100 جنيه (فيديو)

محافظ القليوبية يشكل لجنة لفحص واقعة تداول امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية

كما يتأكد المراقب الأول من وجود كافة السجلات والمحاضر، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح واستلام الزائد منها فورا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم مواقع التواصل الاجتماعي مواصفات الورقة الامتحانية محافظة الفيوم طلاب الشهادة الإعدادية شهاده الاعداديه العامة شهادة الاعدادية

مواد متعلقة

التعليم العالي: 52 ألف نشاط طلابي بالجامعات خلال 2025

بعد تكرار وقائع التحرش في "الدولية" و"الخاصة".. التعليم تضع خطة لمكافحة الانحراف الأخلاقي بالمدارس الحكومية.. أبرزها تركيب كاميرات في جميع الأماكن

أخبار مصر اليوم: تفاصيل انطلاق التصويت بانتخابات النواب في الـ30 دائرة الملغاة.. 6 اتفاقيات جديدة بين القاهرة والبنك الأوروبي للتنمية.. بشرى سارة بشأن حالة الطقس

طه عبدالوهاب خبير المقامات: محمد الموجي قال لي أنت "أحسّ" أذن في العالم.. قضيت 45 عاما في خدمة القرآن وتعليمه.. ومعظم قراء الإذاعة تلاميذي

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025.. يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية.. يؤكد دعم مصر للبنان.. ويستقبل الوزير الأول للجزائر

سوزي الجنيدي تحاور مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.. السفير وائل أبو المجد: مصر تعاني من ارتفاع منسوب البحر.. والزراعة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد
ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الموت يفجع الفنانة بشرى

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء

سوق السيارات في مصر 2026، تراجع الأسعار حتى 25% ومبيعات 300 ألف سيارة

نظارة زرقاء وكلمة حادة ضد ترامب، ماكرون يثير الجدل فى منتدي دافوس (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

زوجي يترك الصلاة عند حدوث خلافات زوجية فهل على ذنب؟، الإفتاء تجيب

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية