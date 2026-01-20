بعد شكاوي الطلاب وأولياء الأمور، تعليم الفيوم يشكل لجنة لفحص امتحان الهندسة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تقرر تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص امتحان مادة الهندسة، فحصًا دقيقًا، وبيان مدى مطابقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية، والتأكد من ارتباط الامتحان بكتاب المدرسة وكتاب التقييمات، ومراعاة مستويات الطلاب المختلفة، حرصًا على المصلحة العامة ومصلحة الطلاب.

اتخاذ الإجراء القانوني المناسب

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

تضرر الطلاب

كان طلاب الشهادة الاعدادية العامة والرياضية، قد تضرروا من امتحان مادة الهندسة اليوم الثلاثاء، وتداولت المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عدة شكاوي من الطلاب وأولياء الأمور، عن وجود تريكات في كل الاسئلة، ما ادي الي انهيار معظم الطلاب أثناء الامتحان.

مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان

توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع مراقبين الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن يكون لديه خبرة في أعمال الكنترول.

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الاسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة ابلاغ مدير الادارة باي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلبة.

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسؤوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت).

كما يتأكد المراقب الأول من وجود كافة السجلات والمحاضر، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح واستلام الزائد منها فورا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.