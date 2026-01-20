محافظ القليوبية يشكل لجنة لفحص واقعة تداول امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

كلف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لجنة من تفتيش المحافظة والشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بفحص واقعة تداول امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، والتي أُثيرت عقب أداء الطلاب للامتحان.

وياتي ذلك في إطار الحرص على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد محافظ القليوبية ضرورة الوقوف على كافة ملابسات واقعة تداول او تسريب امتحان اللغة الانجليزية للشهادة الاعدادية القليوبية، وتحديد ما إذا كان ما حدث يُعد تسريبًا للامتحان قبل موعده أو مجرد تداول للأسئلة بعد بدء اللجان، مع إعلان النتائج كاملة وبمنتهى الشفافية للرأي العام، وذلك خلال ساعات.

صور لإجابات امتحان اللغة الإنجليزية الشهادة الإعدادية

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قد رصدت تداول صور لإجابات امتحان اللغة الإنجليزية الشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من التوصل إلى اللجنة التي خرج منها الامتحان، والتي تتبع إدارة قها التعليمية، حيث تقرر استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول، وإحالتهما إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وفي سياق متصل، تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية حول الامتحان، حيث اشتكى بعضهم من طول الامتحان، خاصة سؤال اختيار الإجابة الصحيحة، بينما رأى آخرون أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وشدد محافظ القليوبية على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس نزاهة الامتحانات، مؤكدًا أن مصلحة الطلاب وحماية حقوقهم تأتي على رأس الأولويات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.