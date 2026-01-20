الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظات

محافظ القليوبية يشكل لجنة لفحص واقعة تداول امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع امتحانات الاعدادية، فيتو
كلف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لجنة من تفتيش المحافظة والشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بفحص واقعة تداول امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، والتي أُثيرت عقب أداء الطلاب للامتحان.

وياتي ذلك في إطار الحرص على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. 

رئيس مياه القليوبية يتابع هبوطا أرضيا بشبكة الصرف الصحي بالقلج

إجراء حاسم من تعليم القليوبية بعد تداول امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية

 

وأكد محافظ القليوبية ضرورة الوقوف على كافة ملابسات واقعة تداول او تسريب امتحان اللغة الانجليزية للشهادة الاعدادية القليوبية، وتحديد ما إذا كان ما حدث يُعد تسريبًا للامتحان قبل موعده أو مجرد تداول للأسئلة بعد بدء اللجان، مع إعلان النتائج كاملة وبمنتهى الشفافية للرأي العام، وذلك خلال ساعات.

صور لإجابات امتحان اللغة الإنجليزية الشهادة الإعدادية 

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قد رصدت تداول صور لإجابات امتحان اللغة الإنجليزية الشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من التوصل إلى اللجنة التي خرج منها الامتحان، والتي تتبع إدارة قها التعليمية، حيث تقرر استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول، وإحالتهما إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية  بالقليوبية 

وفي سياق متصل، تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية حول الامتحان، حيث اشتكى بعضهم من طول الامتحان، خاصة سؤال اختيار الإجابة الصحيحة، بينما رأى آخرون أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وشدد محافظ القليوبية على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس نزاهة الامتحانات، مؤكدًا أن مصلحة الطلاب وحماية حقوقهم تأتي على رأس الأولويات.

