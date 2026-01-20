طلاب إعدادية الجيزة عن امتحان الرياضيات: الجبر سهل والهندسة تحتاج تفكير (فيديو)

18 حجم الخط

أعرب عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عن ارتياحهم عقب أداء امتحان مادة الرياضيات (الجبر والهندسة)، اليوم الثلاثاء، مؤكدين أن الامتحان جاء من داخل المنهج الدراسي وراعى الفروق الفردية بين الطلاب، مع توفير وقت كافي للإجابة والمراجعة.

آراء طلاب الشهادة الإعدادية في امتحان الجبر

وأكد الطلاب أن أسئلة الجبر جاءت سهلة وواضحة ومباشرة، ولا تحمل أي تعقيد أو غموض، مشيرين إلى أنها اعتمدت على النماذج والتدريبات التي تم شرحها داخل الفصول الدراسية، ما ساعدهم على الحل بسهولة ودون توتر.



أراء طلاب الشهادة الإعدادية في امتحان الهندسة

في المقابل، أوضح الطلاب أن أسئلة الهندسة احتاجت إلى قدر أكبر من التفكير والتركيز، لكنها في الوقت نفسه جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تخرج عن الإطار العام للمقرر الدراسي، مع الاعتماد على الفهم الجيد للقوانين والنظريات الهندسية.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن الوقت المخصص للامتحان كان كافيًا للإجابة عن جميع الأسئلة، سواء في الجبر أو الهندسة، إلى جانب إمكانية مراجعة الإجابات قبل تسليم كراسات الامتحان، وهو ما ساهم في تقليل الضغط والقلق أثناء اللجنة.



