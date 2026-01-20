رفض استئناف زوج أميرة شنب وإلزامه بتعويض 3 ملايين جنيه لورثة ضحية كلب البيتبول

18 حجم الخط

قضت محكمة جنوب الجيزة برفض الاستئناف المقدم من زوج الإعلامية أميرة شنب، وأيدت الحكم الصادر بإلزامه بدفع تعويض قدره 3 ملايين جنيه لصالح أسرة الراحل محمد الماوي، في واقعة عقر كلب البيتبول التي أسفرت عن وفاته.

وجاء الحكم عقب نظر الاستئناف المقدم على قرار التعويض، حيث ثبت للمحكمة حجم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بأسرة المجني عليه نتيجة الواقعة.

وكان دفاع أسرة محمد الماوي، قد تقدما بتقرير مفصل يوضح حجم الخسائر والأضرار الجسيمة التي تعرضت لها الأسرة، مؤكدين أن الواقعة لم تقتصر على فقدان عائل الأسرة، بل امتدت آثارها لتشمل تدميرًا نفسيًا واجتماعيًا كاملًا للأسرة.

ومن جانبها، أعربت أرملة محمد الماوي، عن شكرها وتقديرها للقضاء المصري، مؤكدة أن الحكم يمثل إنصافًا لحق زوجها الراحل ويعكس احترام العدالة لحقوق الضحايا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم ١٧ فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه، بإصابة المجني عليه، ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة تامة بعد عقره من الكلب الخاص بالمتهم، والقاطن بالعقار المجاور له، وذلك في محل سكنهما في مدينة الشيخ زايد.

سجن زوج الإعلامية أميرة أبو شنب

وأمر النائب العام بحبس زوج الإعلامية أميرة أبو شنب، المسئول عن واقعة كلب البيتبول بمدينة الشيخ زايد، احتياطيًّا على ذمة التحقيق.

ووجه لزوج الإعلامية أميرة أبو شنب اتهامًا بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله، حيث ترك الكلب بدون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب لمحمد محب، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.

إصابات بالغة في واقعة زوج أميرة أبو شنب

وكشف الجميع أن المجني عليه خلال عودته إلى محل سكنه كان برفقة نجله، وشاهد كلب المتهم في البلكونة غير مكمم ولا مقيد، فتوجه على الفور إلى محل سكن المتهم حتى يطلب منه تكميم الكلب وتقييده حتى لا يصاب أحد بالهلع، وعندما فتحت لهما عاملة بالمنزل هجم الكلب على المجني عليه وعقره ولم يفلته سوى بتدخل الجيران وابن المتهم.

ومرت القضية بعدة محطات خلال التحقيقات، أبرزها استماع النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر.

وتلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندا لذلك تقريرا طبيا ثابتا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

