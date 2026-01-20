الثلاثاء 20 يناير 2026
صحة الفيوم تحل 650 شكوى استقبلتها خلال 2025

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، فيتو
 قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إن منظومة الشكاوى الحكومية بصحة الفيوم استقبلت خلال عام 2025 شكاوي بلغت 511 شكوى فردية 55 شكوى جماعية، بإجمالي 566 شكوى وردت عبر موقع البوابة الإلكترونية لرئاسة مجلس الوزراء، وتم فحصها والرد عليها بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

شكاوي مباشرة لخدمة المواطنين

 وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنه تم أيضا استقبال 50 شكوى فردية بشكل مباشر عن طريق إدارة خدمة المواطنين، و26 شكوى جماعية، بإجمالي 70 شكوى واردة، بخلاف المقابلات الأسبوعية لخدمة المواطنين بالمحافظة وتم التعامل معها جميعًا والرد عليها في التوقيتات المحددة عبر المنظومة، كما تم التعامل مع 14 شكوى واردة عن طريق الاتصال السياسى و5 شكاوى وارد عن طريق وزارة الصحة والسكان ووتم إنجازها بنسبة ١٠٠٪، ما يدل على جدية المنظومة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في التوقيت المناسب، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال المشاركة في أكثر من لقاء جماهيري بحضور وكيل الوزارة للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها، وقياس رضا المواطنين والمرضى عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال الاستبيانات وسماع مقترحاتهم، وذلك  إيمانًا بأن المواطن هو محور الاهتمام، وأن الشكاوى تمثل أداة رئيسية لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان تقديم خدمة طبية لائقة تليق بأبناء محافظة الفيوم، مناشدة المواطنين بتقديم الشكاوى والطلبات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على مدار 24 ساعة يوميًا، وذلك من خلال الوسائل التالية:

 

إجراء 5 جراحات أورام بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار بمستشفى الفيوم العام

نشارة خشب ولون صناعي، تموين الفيوم يتحفظ على سيارة محملة بـ 2350 كيلو بهارات مغشوشة

وأكدت أن المواطن صاحب الشكوى يمكنه التواصل مع المديرية عن طريق الاتصال بمركز تلقي المكالمات على الرقم المختصر 16528، أو الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: www.shakwa.eg، أو عبر أرقام الواتساب:

٠١٥٥٥٥١٦٥٢٨ – ٠١٢٢٢٢١٦٥٢٨ – ٠١٢٨٨٨١٦٥٢٨ – ٠١٥٥٥٥٢٥٤٤٤

