وزير الصحة يتابع آخر مستجدات تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية»

18 حجم الخط

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي إحدى الشركات، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.

نقلة نوعية في مجالات الرعاية الطبية والبحث العلمي والتدريب الطبي المتقدم

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع على الدعم الكبير والاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المشروع القومي، مشددًا على أنه يمثل نقلة نوعية في مجالات الرعاية الطبية، البحث العلمي، والتدريب الطبي المتقدم، ويحتل أولوية قصوى ضمن أجندة عمل الوزارة.

رفع كفاءة ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة من خلال هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة من خلال هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، إلى جانب تعزيز جودة التدريب السريري والأكاديمي للكوادر الطبية.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون والتقدم في الأعمال الإنشائية.

وشدد الوزير على ضرورة توفير التمويل المطلوب لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، مع تعزيز التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تطوير المنظومة الصحية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.