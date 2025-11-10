الدفاع الجوي الروسية تسقط 71 طائرة أوكرانية مسيرة

18 حجم الخط

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من تدمير، 71 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليل.

وأوضحت الوزارة في بيان: “خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 71 طائرة مسيرة أوكرانية، منها: 29 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وسبع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وخمس طائرات مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وخمسة أخرى فوق أراضي مقاطعة سمولينسك”.

كما تم إسقاط أربع طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعات أوريول وتفير وسامارا، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات كالوغا وروستوف وتولا، وتم إسقاط سبع طائرات فوق البحر الأسود.

