إجراء 5 جراحات أورام بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار بمستشفى الفيوم العام

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أجرت 5 عمليات جراحية بقسم الأورام، ضمن مبادرة وزارة الصحة والسكان القضاء على قوائم الانتظار، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وسرعة حصولهم على الخدمة الطبية اللازمة في التوقيت المناسب.

نوعيات الجراحات التي أجريت

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الحالات كانت، حالتين ورم ليفى بالرحم إحداها لسيدة تبلغ من العمر 56 عاما، مع وجود أنيميا حادة، والثانية لسيدة تبلغ من العمر 43 عاما، وحالة ورم بالقولون المستعرض خبيث لرجل يبلغ من العمر 65 عاما، وهي من الحالات الخطيرة، وحالة ورم خبيث بالمثانة لرجل يبلغ من العمر 60 عاما، من الخالات الخطرة أيضا، وحالة تضخم خبيث مرتجع بالغدة الدرقية لسيدة تبلغ 61 عاما، وهي من الحالات الصعبة وقد تكللت بالنجاح.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وكان قد أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفيات الهيئة أجرت 240 ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات، إلى جانب 1500 عملية طارئة، مما يعكس استجابة المنظومة للحالات الحرجة والتدخلات العاجلة.

وأضاف أن الهيئة أصدرت نحو 90 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بجهات متعاقدة، منها 27 قرارًا لزراعة الكبد و42 لزراعة الكلى، مع استحداث 30 خدمة علاجية جديدة في 11 مستشفى، تشمل جراحات الصدر والأطفال، الأشعة التداخلية، مناظير العمود الفقري والمخ والأعصاب، القساطر القلبية للأطفال، القساطر المخية والطرفية، جراحات الشبكية، وعلاج الألم وحقن جذور الأعصاب والمفاصل.

كما شهد العام إضافة العلاج بالموجات الكهرومغناطيسية والتصادمية المركزة والليزر بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب توسع خدمات تشخيص وعلاج الأورام، بما في ذلك حقن الأورام بالأشعة التداخلية، تقنيات العلاج الإشعاعي الجديدة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في تشخيص أورام الرئة والثدي.

ولفت "عبدالغفار" إلى إجراء 41 عملية دعامات مغطاة للشريان الأورطي البطني (EVAR)، و95 عملية استبدال الصمام الأورطي عبر القسطرة (TAVI)، مع مشاركة الهيئة في المبادرات الرئاسية وتحقيق مراكز متقدمة في القضاء على قوائم الانتظار والكشف عن فيروس سي لدى طلاب المدارس.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، استحداث 21 عيادة جديدة وتطوير 24 أخرى، وحصول مستشفيات (العاصمة الإدارية الجديدة، مركز أورام مدينة نصر، بنها، بهتيم) على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

