ندوة بإعلام طنطا تناقش المشكلة السكانية وآثارها السلبية على الصحة والمجتمع

18 حجم الخط

نظمت إدارة إعلام الغربية ندوة تثقيفية كبرى بعنوان “المشكلة السكانية وآثارها السلبية على الصحة والمجتمع” وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام طنطا.

جاء ذلك في إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي ضمن محور تنمية الأسرة المصرية.

شارك في الندوة كل من الدكتورة نادية أنور نقيب التمريض بالغربية والدكتورة إناث عبد ربه مسؤول التدريب بمستشفيات الجامعة ونقابة التمريض بالغربية بحضور عدد من المهتمين بالقضايا المجتمعية.



وافتتح اللقاء الإعلامي إبراهيم عبد النبي بكلمة استعرض خلالها الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات في التوعية والتثقيف لكافة شرائح المجتمع مؤكدا أن قطاع الإعلام الداخلي يولي اهتماما كبيرا بقضية المشكلة السكانية من حيث رفع الوعي بأسبابها والآثار المترتبة عليها لما تمثله من تحد رئيسي أمام جهود التنمية.

من جانبها أوضحت الدكتورة نادية أنور أن المشكلة السكانية تعد من أقدم المشكلات التي تواجه الدولة المصرية لما لها من آثار سلبية متعددة على المجتمع حيث تمثل ضغطا هائلا على الموارد الأساسية مثل المياه والغذاء والطاقة كما تسهم في زيادة معدلات البطالة والفقر وانخفاض الدخل القومي فضلا عن الضغط على الخدمات الصحية والتعليمية الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة وتدهور المرافق العامة ويعيق تحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس سلبًا على مستوى معيشة الأفراد ويزيد من الضغوط النفسية داخل الأسرة.

وأشارت الدكتورة إناث عبد ربه إلى أن برامج التنمية تواجه العديد من العوائق في مقدمتها الزيادة السكانية موضحة أن من أبرز أسبابها الزواج المبكر وضعف الوعي وثقافة العزوة والرغبة في إنجاب الذكور إلى جانب المفاهيم الدينية المغلوطة وانخفاض مستوى التعليم.

وأضافت أن هذه المشكلة ترتب عليها عدم التناسب بين معدلات الاستثمار والزيادة السكانية ونقص الغذاء وتراجع جودة التعليم والخدمات الصحية وعدم كفاية المستشفيات لخدمة المواطنين فضلا عن زيادة معدلات التلوث وازدحام الطرق وتكدس وسائل المواصلات وضعف البنية التحتية وقلة الموارد المائية.

وفي ختام اللقاء أكدت الدكتورة إناث عبد ربه على أهمية دمج قضية المشكلة السكانية ضمن المناهج الدراسية وتعزيز دور الإعلام في مواجهة الزيادة السكانية مشددة على أن المشكلة السكانية هي في الأساس مشكلة وعي ومسؤولية مشتركة وأن الحل يكمن في الإدارة الرشيدة للمشكلة والاستثمار الأمثل في العنصر البشري وزيادة التوعية المجتمعية بما يحقق التوازن بين الزيادة السكانية وجهود التنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.