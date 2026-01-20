نشارة خشب ولون صناعي، تموين الفيوم يتحفظ على سيارة محملة بـ 2350 كيلو بهارات مغشوشة

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بهدف منع تداول أي سلع مغشوشة أو مجهولة المصدر، ومواجهة جشع بعض التجار، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو مهربة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين، ومديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط سيارة محملة 1250 كيلو فلفل أسود مصنع مغشوش، عبارة عن حبيبات مصنعة من عجينة غلال ومصبوغة بصبغة سوداء تشبه الفلفل الأسود، و100 كيلو جرام شطة ناعمة عبارة عن نشارة خشب ولون صناعي وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة وتسليم المتهم حضوريا لمركز شرطة الفيوم، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تكثيف الحملات على الأسواق

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمراكز شددت على تكثيف الحملات على مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم جرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على تكثيف الحملات علي محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمرور على الأسواق والشوادر لضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

