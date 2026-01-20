محافظ دمياط يتابع موقف مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان الجديد

18 حجم الخط

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم، اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة مع الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية بالأمانة العامة للصحة النفسية، لمتابعة الموقف التنفيذي بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة.

وحضر الاجتماع المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة، والمهندس رامي مختار، مدير فرع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب المنفذة للاعمال، والعقيد حسام العطار، مدير ادارة الحماية المدنية، والدكتورة شيماء البشبيشي، مدير المستشفى.

محافظ دمياط يترأس الاجتماع لمتابعة مستشفى الصحة النفسية



متابعة نسب التنفيذ والأعمال الجارية

وخلال الاجتماع، تابع محافظ دمياط نسب تنفيذ الأعمال بالمستشفى، لضمان إنجاز المشروع وتشغيله بالكامل، مع تنفيذ كافة أعمال الحماية وفق الاشتراطات والأكواد المحددة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان في جميع مرافق المستشفى.

تأكيد على التنسيق ووضع استراتيجية واضحة

وأكد الدكتور أيمن الشهابي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وإجراء المعاينات الميدانية لدراسة محاور الملف، لوضع استراتيجية محددة يتم العمل في اطارها.

كما شدد على أهمية استكمال المستشفى التي تمثل نقطة محورية لخدمة المحافظة والمناطق المحيطة في تخصصات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بما يعزز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

