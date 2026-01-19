الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيراميكا كليوباترا يودع مروان عثمان بعد انتقاله إلى الأهلي

مروان عثمان
مروان عثمان
18 حجم الخط

 أعلن نادي  سيراميكا كليوباترا انتقال لاعبه مروان عثمان إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ضمن فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر سيراميكا بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء فيه: “لاعبنا مروان عثمان إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة.. نتمنى لك كل التوفيق”.

وعلى صعيد متصل قرر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي وضع برنامجه لتجهيز مروان عثمان المنضم حديثا لصفوف الفريق قادما من سيراميكا كليوباترا، والذي انتظم في مران الفريق اليوم استعداد للاعتماد عليه خلال مواجهة يانج أفريكانز. 

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام،الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي سيراميكا كليوباترا مروان عثمان توروب

مواد متعلقة

سيراميكا كليوباترا يقترب من ضم لاعب جديد من الأهلي

لاعبة الأهلي تجري جراحة في الغضروف الخارجي بالركبة

مروان عثمان مفاجأة ييس توروب في مواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

موقف الأهلي من التعاقد مع الكونغولي كيفن مونزيالو

رسميا، سيراميكا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

برشلونة يسقط أمام ريال سوسيداد بثنائية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يتأخر أمام ريال سوسيداد بهدف في الشوط الأول

روما يفوز علي تورينو بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية استولوا على مستندات من الشهر العقاري

أبرزها كأس العالم 2026، توقفات أجندة فيفا لعام 2026

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

الركراكي يكشف سبب إضاعة ركلة جزاء المغرب أمام السنغال وحقيقة الاتفاق على إهدارها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم استعمال الموظف معلومات الشركة في المصلحة الخاصة؟ المفتي يجيب

هل صام النبي شهر شعبان كاملا ؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية