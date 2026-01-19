سيراميكا كليوباترا يودع مروان عثمان بعد انتقاله إلى الأهلي

18 حجم الخط

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا انتقال لاعبه مروان عثمان إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ضمن فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر سيراميكا بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء فيه: “لاعبنا مروان عثمان إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة.. نتمنى لك كل التوفيق”.

وعلى صعيد متصل قرر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي وضع برنامجه لتجهيز مروان عثمان المنضم حديثا لصفوف الفريق قادما من سيراميكا كليوباترا، والذي انتظم في مران الفريق اليوم استعداد للاعتماد عليه خلال مواجهة يانج أفريكانز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام،الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

