18 حجم الخط

طاجن السجق بالبطاطس والجزر من الأكلات الشرقية اللذيذة التي تجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية العالية، فهو طبق متكامل يناسب الغداء أو العزومات.

وطريقة عمل طاجن السجق بالبطاطس والجزر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويقدم بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي والسلطة الخضراء، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل طاجن السجق بالبطاطس والجزر.

مكونات عمل طاجن السجق بالبطاطس والجزر:-

½ كيلو سجق بلدي مقطع حلقات

3 حبات بطاطس متوسطة الحجم مقطعة مكعبات

2 حبة جزر مقطع شرائح أو مكعبات

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 حبة طماطم مبشورة أو كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 فلفل أخضر رومي مقطع اختياري

1 فلفل حار حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

كوب مرق أو ماء ساخن

طريقة عمل طاجن السجق بالبطاطس والجزر

طريقة عمل طاجن السجق بالبطاطس والجزر:-

في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

أضيفي الثوم وقلبيه سريعا حتى تظهر رائحته.

أضيفي السجق وقلبيه جيدا حتى يتغير لونه ويأخذ لون ذهبي خفيف.

أضيفي الفلفل الأخضر والفلفل الحار وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم وقلبي جيدا، ثم اتركي الخليط على نار هادئة حتى يتسبك.

تبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والكزبرة الناشفة.

أضيفي البطاطس والجزر وقلبي المكونات معا حتى تتغلف بالخليط.

أضيفي المرق أو الماء الساخن وقلبي برفق.

اسكبي الخليط في طاجن فخار أو صينية فرن.

غطي الطاجن بورق فويل وأدخليه فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 40 إلى 45 دقيقة.

ارفعي ورق الفويل واتركي الطاجن 10 دقائق إضافية حتى يتحمر الوجه قليلا.

لنجاح طاجن السجق بالبطاطس والجزر

يفضل تحمير السجق قليلا قبل إدخاله الفرن ليحتفظ بطعمه وقوامه.

يفضل تحمير السجق قليلا قبل إدخاله الفرن ليحتفظ بطعمه وقوامه. يمكن قلي البطاطس نصف قلية قبل إضافتها للطاجن للحصول على قوام متماسك.

استخدام الطاجن الفخار يعطي نكهة مميزة ويُحافظ على طراوة المكونات.

يمكن إضافة رشة زعتر أو روزماري لإضافة نكهة مختلفة.

يقدم طاجن السجق بالبطاطس والجزر ساخن بجانب الأرز الأبيض أو العيش البلدي، مع طبق سلطة خضراء أو سلطة زبادي ليكتمل الطعم والقيمة الغذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.