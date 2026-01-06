طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات

18 حجم الخط

طريقة عمل طاجن اللحمة، طاجن اللحمة بالقراصيا من أشهر الأطباق الشرقية التي تجمع بين الطعم الحلو والمالح في تناغم رائع، وهو طبق أساسي على مائدة العزومات والمناسبات، خاصة في شهر رمضان المبارك.

ويتميز هذا الطاجن بمذاقه الغني وقيمته الغذائية العالية، حيث تحتوي اللحمة على البروتين، بينما تمد القراصيا الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا.

مكونات عمل طاجن اللحمة بالقراصيا:-

كيلو لحم بقري أو ضأن مقطع مكعبات متوسطة

250 جرام قراصيا

2 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة عسل نحل أو سكر بني حسب الرغبة

2 كوب مرق لحم

ملح حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة قرفة

رشة جوزة الطيب اختياري

2 ورقة لورا

حبهان صحيح اختياري

للتزيين

لوز أو صنوبر محمص

بقدونس مفروم

طريقة عمل طاجن اللحم بالقراصيا

طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا:

تغسل القراصيا جيدا وتنقع في ماء دافئ لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تلين، ثم تصفى وتترك جانبا.

في قدر على نار متوسطة، يسخن السمن أو الزيت.

تضاف البصلة المفرومة وتقلب حتى تذبل ويتغير لونها إلى الذهبي.

تضاف مكعبات اللحمة وتشوح جيدا حتى يتغير لونها من جميع الجهات.

يضاف الملح والفلفل الأسود والقرفة وجوزة الطيب وورق اللورا والحبهان.

تضاف صلصة الطماطم ويقلب الخليط جيدا.

يضاف مرق اللحم ويترك على نار هادئة لمدة 45 إلى 60 دقيقة حتى تنضج اللحمة جزئيا.

تضاف القراصيا المنقوعة إلى اللحمة.

يضاف العسل أو السكر البني ويقلب برفق.

يترك الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تمتزج النكهات.

ينقل الخليط إلى طاجن فخار.

يدخل الطاجن فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى تتكثف الصلصة وتكتسب نكهة مميزة.

لنجاح طاجن اللحمة بالقراصيا، يفضل استخدام طاجن فخار لأنه يحافظ على النكهة ويمنح الطاجن طعم مميز.

يمكن استبدال العسل بسكر بني للحصول على مذاق أقل حلاوة.

كلما كانت اللحمة ذات دهن متوسط، كان الطاجن أطرى وألذ.

يمكن إضافة قليل من الزبيب مع القراصيا لمذاق أغنى.

يقدم الطاجن ساخن بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، والخبز البلدي، وطبق سلطة خضراء أو سلطة زبادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.