طريقة عمل طاجن اللحم البتلو في الفرن

طاجن اللحم البتلو
طريقة عمل طاجن اللحم البتلو، طاجن اللحم البتلو من أشهر وأشهى الأكلات الشرقية التي ترتبط بالعزومات والوجبات العائلية، ويتميز بلحمه الطري سريع النضج ونكهته الغنية خاصة عند طهيه في الفرن داخل الطاجن الفخار، مما يمنحه مذاق لا يقاوم ورائحة شهية.

وطريقة عمل طاجن اللحم البتلو، سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها بطرق واضافات مختلفة حسب الرغبة، حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل طاجن اللحم البتلو فى الفرن.

مكونات عمل طاجن اللحم البتلو:-

1 كيلو لحم بتلو مقطع مكعبات متوسطة

2 بصلة كبيرة مفرومة أو شرائح

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن بلدي

2 ثمرة طماطم مبشورة أو 2 ملعقة صلصة

1 كوب مرق لحم ساخن

1 ورقة لورا

2 حبة حبهان

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة قرفة

رشة جوزة الطيب

طريقة عمل طاجن اللحم البتلو فى الفرن 
طريقة عمل طاجن اللحم البتلو في الفرن:-

  • في طاسة على النار، سخني الزيت أو السمن جيدا.
  • أضيفي اللحم البتلو وقلبيه حتى يتغير لونه من جميع الجهات.
  • أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي خفيف.
  • ضعي الثوم وقلبي سريعا حتى تظهر رائحته.
  • أضيفي الطماطم المبشورة أو الصلصة وقلبي جيدا.
  • تبلي بالملح والفلفل الأسود والقرفة وجوزة الطيب.
  • أضيفي ورق اللورا والحبهان.
  • اسكبي مرق اللحم الساخن واتركي الخليط يغلي 5 دقائق.
  • انقلي الخليط إلى طاجن فخار.
  • غطي الطاجن بورق فويل أو بغطائه الخاص.
  • أدخليه فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية.
  • اتركيه لمدة ساعة إلى ساعة وربع حتى ينضج اللحم تماما.
  • ارفعي الغطاء آخر 10 دقائق ليأخذ لون جميل من الأعلى.
  • لنجاح طاجن اللحم البتلو، استخدام مرق ساخن لأنه يمنع توقف التسوية.
  • الطاجن الفخار يعطي طعم أعمق من أي إناء آخر.
  • عدم الإكثار من التوابل حتى لا تطغى على طعم اللحم.
  • ترك الطاجن يرتاح 10 دقائق بعد خروجه من الفرن قبل التقديم.
  • يقدم طاجن اللحم البتلو ساخن مع أرز أبيض أو أرز بالشعرية، وعيش بلدي ساخن، وسلطة خضراء أو سلطة زبادي.
طريقة عمل ستيك اللحم بصوص الديمجلاس، أكلة المطاعم الفاخرة

انخفاض الكندوز والضاني، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

