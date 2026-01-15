18 حجم الخط

طاجن الفراخ بالخضار والمشروم من الأكلات الشهية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، كما أنه مناسب للعزومات والوجبات العائلية.

ويتميز بسهولة التحضير واعتماده على مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، ويقدم كطبق رئيسي بجانب الأرز أو المكرونة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل طاجن الفراخ بالخضار والمشروم في الفرن.

مكونات عمل طاجن الفراخ بالخضار والمشروم:

1 كيلو دجاج مقطع قطع متوسطة صدور أو أوراك حسب الرغبة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

عصير ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

مكونات الطاجن

1 بصلة كبيرة شرائح

2 حبة بطاطس مكعبات

2 حبة جزر شرائح

2 حبة كوسة شرائح

1 فلفل ألوان شرائح

كوب مشروم طازج أو معلب شرائح

2 حبة طماطم مبشورة أو مكعبات

كوب مرق دجاج أو ماء ساخن

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

رشة زعتر أو روزماري حسب الرغبة

طريقة عمل طاجن الفراخ بالخضار والمشروم فى الفرن:

ضعي قطع الدجاج في وعاء عميق.

أضيفي الملح والفلفل والبابريكا والبهارات وعصير الليمون والزيت.

اخلطي المكونات جيدا واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، ويمكن تركها ليلة كاملة لمذاق أقوى.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 إلى 200 مئوية.

في طاسة على النار شوحي الفراخ قليلا حتى تأخذ لون ذهبي خفيف اختياري لكنه يعطي طعم رائع.

في طاجن فخار أو صينية فرن رصي الخضروات البطاطس، والجزر، والكوسة، والفلفل الألوان، والمشروم.

أضيفي البصل والثوم المفروم وقلبي الخضروات مع رشة ملح وفلفل.

ضعي فوقها قطع الفراخ المتبلة.

اخلطي عصير الطماطم أو الطماطم المبشورة مع صلصة الطماطم والمرق وصبيه فوق الطاجن.

غطي الطاجن بورق فويل وأدخليه الفرن لمدة 45 إلى 60 دقيقة.

انزعي ورق الفويل واتركيه 10 إلى 15 دقيقة ليأخذ لون محمر.

يقدم طاجن الفراخ بالخضار والمشروم ساخن مع أرز أبيض أو أرز بالخضار، أو خبز بلدي أو شامي، وسلطة خضراء أو زبادي بالنعناع.

لنجاح الوصفة، يمكن استبدال المشروم الطازج بالمعلب عند الحاجة.

استخدام طاجن فخار يعطي نكهة مميزة

لا تبالغي في كمية الماء حتى لا يصبح الطاجن شوربة.

بمكن إضافة كريمة طبخ في النهاية لمذاق غني.

يمكنك إضافة باذنجان أو بروكلي حسب الرغبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.