طريقة عمل فطيرة السجق بالجبن الكيري في خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل فطيرة السجق بالجبن الكيري، فطيرة السجق بالجبن الكيري من أشهى المخبوزات التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، وهي مناسبة للفطور أو العشاء أو حتى كوجبة خفيفة للأطفال.

وطريقة عمل فطيرة السجق بالجبن الكيري، سهلة وبسيطة وتمتاز بطعمها الغني وقوامها الهش من الخارج، مع حشوة كريمية لذيذة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل فطيرة السجق بالجبن الكيري.

مكونات عمل فطيرة السجق بالجبن الكيري:

3 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

كوب حليب دافئ

مكونات الحشوة

250 جرام سجق بقري أو دجاج حسب الرغبة

6 إلى 8 مكعبات جبن كيري

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

فص ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة زعتر أو توابل إيطالية

ملعقة صغيرة زيت

للتلميع

1 صفار بيض

ملعقة كبيرة حليب

سمسم أو حبة البركة اختياري

طريقة عمل فطيرة السجق بالجبن الكيري

طريقة عمل فطيرة السجق بالجبن الكيري:-

في مقلاة على نار متوسطة، ضعي ملعقة الزيت وسخنيها جيدا.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة 30 ثانية.

ضعي السجق وقليه حتى ينضج تماما ويتغير لونه.

أضيفي التوابل الملح، والفلفل، والبابريكا، والزعتر وقلبي جيدا.

ارفعي الحشوة من على النار واتركيها جانبا لتبرد تماما.

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح.

أضيفي الزيت ثم الحليب الدافئ تدريجيا مع العجن المستمر.

اعجني العجينة جيدا لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى تصبح ناعمة وغير لاصقة.

غطي الوعاء واتركي العجينة تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، قومي بتفريغ الهواء منها برفق.

افردي العجينة على سطح مرشوش دقيق على شكل مستطيل أو دائرة حسب الرغبة.

وزعي حشوة السجق بالتساوي فوق العجينة.

قطعي مكعبات الجبن الكيري وضعيها فوق السجق.

قومي بلف العجينة على شكل رول، أو اتركيها مفتوحة على شكل فطيرة حسب الشكل المفضل لديكِ.

ضعي الفطيرة في صينية مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق الزبدة.

غطيها واتركيها تختمر مرة أخرى لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

اخلطي صفار البيض مع الحليب وادهني وجه الفطيرة بالخليط.

رشي السمسم أو حبة البركة على الوجه اختياري.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20 إلى 30 دقيقة أو حتى تأخذ لون ذهبي.

لنجاح الفطيرة تأكدي من أن الحليب دافئ وليس ساخن حتى لا يفسد مفعول الخميرة.

يفضل ترك الحشوة تبرد تماما قبل وضعها داخل العجينة حتى لا تفسد التخمير.

يمكن إضافة شرائح فلفل رومي أو زيتون أسود مع الحشوة لمذاق أغنى.

تقدم فطيرة السجق بالجبن الكيري ساخنة بجانب كاتشب أو مايونيز أو صوص الجبن، مع كوب من الشاي أو العصير الطازج، وهي وجبة مثالية لكل أفراد الأسرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.