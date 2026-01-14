الدوري السعودي، أهلي جدة يتأخر أمام التعاون بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة أهلي جدة أمام التعاون، بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين)، والذي يقام على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

هدف التعاون سجله روجيرو مارتينيز 45+1

جاء الشوط الأول بين أهلي جدة والتعاون متكافئ إلى حد كبير، مع أفضلية نسبية في الاستحواذ والهجوم لصالح الأهلي بفضل التحركات الخطيرة لنجمه الجزائري رياض محرز.

أتيحت بعض الفرص لفريق أهلي جدة، لكن التنظيم الدفاعي لفريق التعاون وتضييق المساحات على لاعبي أهلي جدة، ساعدهم على إفساد الهجمات الأهلاوية

ونجح التعاون في خطف هدف مباغت في الدقيقة 45+1 عن طريق روجيرو مارتينيز، لينهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف دون مقابل

أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة فريق التعاون،

تشكيل أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

يدخل فريق أهلي جدة مباراته أمام التعاون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، محمد سليمان

خط الوسط: ماتيوس غونزالفيس، فالنتين أتانجانا، إنزو ميلوت

خط الهجوم: رياض محرز ويندرسون جالينو، إيفان توني

تشكيل أهلي جدة، فيتو

ترتيب الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

ويحتل فريق الأهلي، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، حققها من 8 انتصارات و4 تعادلات مقابل هزيمة واحدة.

ويتواجد فريق التعاون، بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق القصيمي من 10 انتصارات وتعادل واحد مقابل هزيمتين.

