18 حجم الخط

سلم اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، 30 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين، ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

محافظ سوهاج يسلم 30 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم اعتماد 9682 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقا للقانون حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، واستيفاء الإجراءات والشكل القانوني لأراضي وضع اليد.

" سراج " العقد سند قانوني للمواطن.. والدولة حريصة على حفظ حقوق المواطنين من خلال التقنين

وأكد " سراج " أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية، أو إجراء التصرفات القانونية الأخرى لتحقيق مكاسب وعوائد لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.