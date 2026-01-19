محافظ سوهاج يفتتح معرض مكتشفات الآثاريين المصريين بـ "المتحف القومي "

بالتزامن مع عيد الآثاريين المصريين

افتتح اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، معرض مكتشفات الآثاريين المصريين بمتحف سوهاج القومي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الآثاريين المصريين بحضور علاء القاضي مدير عام متحف سوهاج القومي، والدكتور فهيم فتحي إبراهيم عميد كلية الآثار بجامعة سوهاج، والدكتور جمال حداد مدير عام هيئة تنشيط السياحة بسوهاج، ولفيف من الآثاريين والمهتمين بالشأن الأثري.

محافظ سوهاج يفتتح معرض مكتشفات الآثاريين المصريين بمتحف سوهاج القومي

وهنأ محافظ سوهاج، خلال الافتتاح، الآثاريين المصريين بمناسبة عيدهم، مشيدًا بدورهم الوطني وجهودهم المخلصة في اكتشاف وصون وحماية التراث الحضاري المصري، الذي يمثل أحد أهم ركائز الهوية الوطنية ومصادر القوة الناعمة للدولة المصرية، والذي يربط بين الحاضر والماضي، ويفتح أبواب المعرفة للحضارات المصرية القديمة، التي لاتزال مكتشفاتها تذهل العالم.

وتفقد المحافظ المعرض، واستمع إلى شرح تفصيلي عن القطع الأثرية المعروضة، ومكتشفيها من الآثاريين المصريين العاملين ضمن بعثات المجلس الأعلى للآثار، كما تفقد قاعات العرض الدائم بمتحف سوهاج القومي، مؤكدًا أهمية المتحف ومقتنياته المتنوعة التي توثق لمختلف العصور التاريخية التي مرت بها المحافظة.

وأكد " سراج " على ضرورة العمل المستمر على تطوير وإثراء العرض المتحفي، والتجديد الدائم لمحتوياته، بما يسهم في عرض أكبر قدر من الآثار للزائرين من المصريين والأجانب، ويعكس القيمة الحضارية والتاريخية لمحافظة سوهاج، مطالبًا بوضع رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة سوهاج على الخريطة السياحية، بما يتناسب مع ما تزخر به من آثار فريدة عبر العصور.

كما طالب المحافظ بضرورة إعداد مقترح متكامل لتطوير وإبراز أهم المناطق الأثرية بالمحافظة، خاصة الآثار الفرعونية، والقبطية، والإسلامية، والرومانية، تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، والعمل على إدخاله حيز التنفيذ الفعلي، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي، وينقل سوهاج إلى مكانتها التاريخية العظيمة التي تستحقها.

