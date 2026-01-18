3497 طالبا يؤدون امتحانات كلية التمريض داخل مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة سوهاج

18 حجم الخط

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 /2026، داخل لجان كلية التمريض بمركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد، رافقه الدكتورة اماني احمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العليم سعد مدير مركز الاختبارات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس.

3497 طالب وطالبة يؤدون امتحانات كلية التمريض بسوهاج بمركز الاختبارات الإلكترونية

وخلال جولته، اطمئن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات وانتظامها، ومدى التزام كافة اللجان بالإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية والدعم اللازم للطلاب خلال أدائهم الامتحانات، موضحًا أن امتحانات كلية التمريض تعقد بنظام الاختبارات الإلكترونية، والمجهز بأحدث التقنيات وأجهزة الحاسب الآلي على أعلى مستوى، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الجامعة بتوفير الدعم الأكاديمي والفني الكامل للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتوجه الجامعة نحو تطوير المنظومة التعليمية في اتجاه التحول الرقمي.

وقالت الدكتورة نادية صالح عميد الكلية والدكتورة اماني احمد، أن الامتحانات يؤديها 3497 طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بالكلية، إضافة إلى 95 طالب ببرنامج البكالوريوس التخصصي، مشيرة إلى أن الامتحانات تستمر حتى الخميس القادم الموافق 22 من يناير الجاري، مضيفة أنه يتم متابعة سير العملية الامتحانية بشكل يومي، مع التأكيد على ضرورة توفير كافة المتطلبات التي تضمن سير الامتحانات في أجواء هادئة ومريحة.

