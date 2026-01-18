الأحد 18 يناير 2026
محافظات

تشغيل جهاز متطور في تقنيات الجراحات الدقيقة بمستشفيات جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني  رئيس جامعة سوهاج، عن شراء وتشغيل جهاز “شفط جراحي بالموجات فوق الصوتية” CUSA الجراحي المتطور  بالمستشفيات الجامعية، بتكلفة بلغت ٢ مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الجامعة لدعم القطاع الطبي وتوفير أحدث التقنيات الطبية لإجراء الجراحات الكبرى والدقيقة وفق أعلى المعايير العالمية.

مستشفيات جامعة سوهاج تُدخل أحدث تقنيات الجراحات الدقيقة بالمخ والأعصاب والعمود الفقري بتشغيل جهاز CUSA المتطور

وقال النعماني: إن الجهاز تم استخدامه في  إجراء ٦ حالات جراحية دقيقة ناجحة باستخدامه، حيث انه يُستخدم على نطاق واسع في جراحات المخ، الأعصاب، والعمود الفقري، خاصة في المناطق الحساسة القريبة من الأعصاب أو الأوعية الدموية، مؤكدًا أن توفير هذا الجهاز يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن  جهاز CUSA يُعد من أحدث الأجهزة الجراحية المستخدمة في استئصال الأورام الدقيقة، حيث يعتمد على الموجات فوق الصوتية لتفتيت الأنسجة المرضية بدقة عالية، مع الحفاظ على الأنسجة السليمة، مما يقلل من النزف ويزيد من نسب الأمان أثناء العمليات الجراحية.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن تشغيل جهاز CUSA يعكس حرص إدارة الجامعة على مواكبة التطور التكنولوجي في المجال الطبي، ورفع كفاءة الفرق الطبية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين نتائج العمليات الجراحية وتقليل المضاعفات، وتقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمرضى من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

