الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

على حافلة مكشوفة، استقبال حافل للسنغال بعد التتويج بأمم أفريقيا (فيديو وصور)

 احتفل لاعبو منتخب السنغال مع الجماهير السنغالية في شوارع العاصمة داكار، بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخهم.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما في نهائي الكان.

وتستمر عقدة المغرب المتوج في 1976 بآخر وأول لقب أفريقي أي منذ 50 عاما، فيما حصد منتخب السنغال اللقب الغالي للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب 2021.

مباراة السنغال ضد المغرب

ولجأ منتخبا المغرب والسنغال إلى شوطين إضافيين، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.

وكان لاعبو منتخب السنغال اتخذوا قرارا بمغادرة الملعب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود أطلس في الوقت الضائع، قبل أن يتدخل النجم السنغالي ساديو ماني ويستكمل السنغال اللقاء.

وأهدر هداف المنتخب المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء في النهاية بعد ما تصدى لها ميندي حارس مرمى السنغال.

وسجل باب جايي هدف السنغال في شباك المغرب بالدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول من تصويبة قوية بقدمه اليسرى. 

الأمم الأفريقية 2025 الجماهير السنغالية السنغال ضد المغرب السنغالي ساديو ماني العاصمة داكار التتويج بأمم أفريقيا الامم الافريقية ساديو ماني كأس الأمم الأفريقية 2025 كاس الأمم الإفريقية منتخب السنغال منتخب المغرب

