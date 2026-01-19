تجهيز قاعتي حاسب آلي مطور بكلية التربية بسوهاج ضمن مبادرة تميز المعلم

18 حجم الخط

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إنه تم تجهيز قاعتي حاسب آلي مطورتين بكلية التربية بالجامعة، بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٨١٧ ألف جنيه، وذلك في إطار مبادرة تميز المعلم (TEI)، لتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم التعلم النشط، والارتقاء بمنظومة إعداد المعلم، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

تجهيز قاعتي حاسب آلي مطور بكلية التربية بسوهاج بتكلفة ٢ مليون ٨١٧ ألف جنيه ضمن مبادرة "تميز المعلم TEI"

وقال النعماني أنه تم الانتهاء من تجهيز قاعة ١ و٢ بالكلية واستلام ٤٢ جهاز لاب توب لتنفيذ مبادرة "تميز المعلم"، حيث تضم القاعة الأولى ٢٨ جهاز وتضم القاعة الثانية ١٤ جهاز، إلى جانب شاشة عرض، وشاشة تليفزيونية، وكافة الأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب، بما يوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم التدريب العملي والتفاعلي، موجها الشكر لجميع المشاركين في أنشطة المبادرة وإعداد خطتها التنفيذية.

وأوضح الدكتور حسين طه القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان كلية التربية بالجامعة هي واحدة من ١٥ كلية علي مستوي الجامعات المصرية تم اختيارهم لتنفيذ مبادرة تميز المعلم، والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ويُنفذها مركز تطوير التعليم (EDC)، بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة.

