الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجهيز قاعتي حاسب آلي مطور بكلية التربية بسوهاج ضمن مبادرة تميز المعلم

تجهيز قاعتي حاسب
تجهيز قاعتي حاسب آلي مطور بكلية التربية بسوهاج
18 حجم الخط

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إنه تم تجهيز قاعتي حاسب آلي مطورتين بكلية التربية بالجامعة، بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٨١٧ ألف جنيه، وذلك في إطار مبادرة تميز المعلم (TEI)، لتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم التعلم النشط، والارتقاء بمنظومة إعداد المعلم، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

تجهيز قاعتي حاسب آلي مطور بكلية التربية بسوهاج بتكلفة ٢ مليون ٨١٧ ألف جنيه ضمن مبادرة "تميز المعلم TEI"

وقال النعماني أنه تم  الانتهاء من تجهيز قاعة ١ و٢ بالكلية واستلام ٤٢ جهاز لاب توب لتنفيذ مبادرة "تميز المعلم"، حيث تضم القاعة الأولى ٢٨ جهاز وتضم القاعة الثانية ١٤ جهاز، إلى جانب شاشة عرض، وشاشة تليفزيونية، وكافة الأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب، بما يوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم التدريب العملي والتفاعلي، موجها الشكر لجميع المشاركين في أنشطة المبادرة وإعداد خطتها التنفيذية.

وأوضح  الدكتور حسين طه القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان كلية التربية بالجامعة هي واحدة من ١٥ كلية علي مستوي الجامعات المصرية تم اختيارهم لتنفيذ مبادرة تميز المعلم، والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ويُنفذها مركز تطوير التعليم (EDC)، بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعات المصرية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التكنولوجيا والتحول الرقمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج: صالة الألعاب مركزًا رياضيًا متكاملًا لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال

رئيس أزهر سوهاج يتفقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تشغيل جهاز متطور في تقنيات الجراحات الدقيقة بمستشفيات جامعة سوهاج

3497 طالبا يؤدون امتحانات كلية التمريض داخل مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير قصر الثقافة

محافظ سوهاج: رعاية طبية متكاملة للطلاب والمراقبين بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

إزالة 196 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

استفادة 2000 مواطن من قافلة طبية بقرية أولاد يحيى الحاجر بسوهاج

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

مدبولي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتكوين مخزون استراتيجي آمن

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

تفاصيل قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد وداع ريال مدريد

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

أسعار الذهب تشتعل بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 7130 جنيها

معركة فوطة ميندي بمباراة المغرب والسنغال تثير الجدل، والنشطاء: المغاربة ربطوها بالسحر وحاولوا منعها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

خطوط أتوبيسات معرض الكتاب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف الأردني: حضارة الإسلام قامت على العمل وإتقان المهن

مفتي الجمهورية: "الالتزام بالمعايير الأخلاقية" التحدي الحقيقي في عصر الذكاء الاصطناعي

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية