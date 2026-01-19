محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة مناهضة العنف ضد المرأة

18 حجم الخط

ترأس اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.

محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة مناهضة العنف ضد المرأة ويوجه بتخصيص أماكن آمنة للمعنفات

وأكد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، أن المحافظة داعم رئيسي لقضايا المرأة، ولكافة الجهود والأنشطة التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة، خاصة ما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، مشددًا على ضرورة تعاون جميع الجهات، واتباع آليات غير تقليدية، ووضع رؤية واضحة وخطة عمل متكاملة تسهم في حماية المرأة من العنف، وتعزيز دورها داخل المجتمع، ورفع درجة الوعي بأهمية دور المرأة في المجتمع.

سرعة التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة وضمان محاسبة الجاني في أقرب وقت

وأشار “سراج” إلى أهمية الدور التنسيقي للجنة في سرعة التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة، وضمان محاسبة الجاني في أقرب وقت، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة للحالات المتضررة، سواء كان العنف جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا، بما يضمن حفظ الحقوق ويحول دون تكرار تلك الانتهاكات.

إجراء الكشف النفسي على جميع المتعاملين مع الأطفال داخل المؤسسات العامة والمدارس

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة إجراء الكشف النفسي على جميع المتعاملين مع الأطفال داخل المؤسسات العامة والمدارس، والاستقصاء عنهم، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي عناصر تمثل خطرًا على الأطفال، مع تكثيف برامج التوعية للأمهات والأطفال بأهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات، موضحًا أن الهدف من الإبلاغ هو حماية الأطفال ومنع تكرار الاعتداءات.

كما وجه المحافظ بتكثيف التعاون مع مديرية الصحة لتقديم الدعم النفسي والتأهيل اللازم للحالات المتضررة، إلى جانب التوعية القانونية للسيدات وأولياء الأمور، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي اعتداء من أي نوع على أي فتاة أو امرأة أو طفل، باعتبار ذلك خطًا أحمر يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سحر وهبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أن ملفات مناهضة العنف التي يعمل عليها المجلس، وتقرير مكتب شكاوى المرأة بالمحافظة، إلى نُفذت بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والصحة والأزهر الشريف.

وأوضحت وهبي أنه تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة حول قضايا ختان الإناث، والعنف الأسري، وزواج القاصرات والأقارب، والعنف الإلكتروني، وحقوق الإنسان، وآليات مواجهة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ حملة للتوعية بمخاطر التحرش ضد الأطفال، استهدفت الأطفال وإدارات المدارس وأولياء الأمور.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ سوهاج على أهمية التنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتخصيص أماكن آمنة لإيواء السيدات المعنفات أو أي شخص يتعرض للعنف أو الاضطهاد، على أن تكون موزعة جغرافيًا شمالًا وجنوبًا ووسط المحافظة، مع عرض المقترحات النهائية خلال الاجتماع القادم.

