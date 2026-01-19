الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مكافحة الحشرات بالشوارع والميادين والمتنزهات العامة للحفاظ على الصحة بسوهاج

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
 كثّفت مديرية الصحة بسوهاج بالاشتراك مع فرق مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية أعمالها بعدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمتنزهات، والحدائق العامة ومحيط المستشفيات وأماكن التجمعات بمحافظة سوهاج، حيث تم الدفع برش لمكافحة الحشرات الطائرة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات سكانية وتواجدًا ملحوظًا للمواطنين.

مكافحة الحشرات بالشوارع والميادين والمتنزهات العامة للحفاظ على الصحة بسوهاج 

 وأوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن تكثيف أعمال المكافحة بتلك المواقع يأتي في ضوء تزايد الإقبال على الأماكن المفتوحة، مؤكدًا أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بأعمال الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتقال الأمراض التي تنقلها الحشرات.
 

كما أشار  إلى أن المديرية تنفذ خطة وقائية شاملة على مدار الساعة، تشمل المتابعة المستمرة وتنفيذ أعمال الرش والتطهير الدوري، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للقضاء على نواقل الأمراض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.


وأكد أن فرق العمل مستمرة في أداء مهامها اليومية، مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية لضمان كفاءة أعمال المكافحة وتحقيق أفضل نتائج ممكنة، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ادارة مكافحة ناقلات الامراض الامراض المتوطنة الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج المنظومة الصحية تحسين مستوى الخدمات مديرية الصحة بسوهاج مكافحة ناقلات الامراض مكافحة الحشرات الطائرة

