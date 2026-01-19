الإثنين 19 يناير 2026
رئيس أزهر سوهاج يتفقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

يواصل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد سوهاج الأزهرية أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وسط متابعات مستمرة للجان الامتحانات على مستوى 11 إدارة أزهرية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الإثنين، لجان فتيات وبنين الطليحات التابعة لإدارة جهينة؛ حيث اطمأن على انتظام سير أعمال الامتحانات، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، وعدم وجود شكاوى من الورقة الامتحانية.

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية اليوم امتحان مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات، وأدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادتي أصول الدين (ورقة ثانية) في التوحيد والسيرة والدراسات الاجتماعية، بينما أدى  طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية امتحان مادة أصول الدين (ورقة أولى) في التفسير والحديث.

