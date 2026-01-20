لقاء الخميسي تكشف حقيقة انفصالها عن محمد عبد المنصف وتوجه رسالة للسيدات

18 حجم الخط

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف، علقت الفنانة لقاء الخميسي علي أزمتها مع زوجها محمد عبّد المنصف، بسبب زيجته الثانية من الفنانة إيمان الزيدي.

لقاء الخميسي تكشف حقيقة انفصالها عن عبد المنصف

وقالت “الخميسي” من خلال إنستجرام: "الدنيا بتختبرنا دايمًا، أيام بتسعدنا وأيام بتبعدنا وتوجعنا، وبنقعد نفكر اللي عدينا بيه كان شر ولا خير، ومع الوقت وهدوء النفس والعقل، بنكتشف إننا كلنا بنغلط، وفي ناس بتكمل في الغلط، وناس بترجع لحكمتها وتندم وتصحح أخطاءها (كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ) مفيش حد مابيغلطش، لكن القوي الحقيقي هو اللي يعترف بغلطه ويرجع لصوابه، وربنا فتح لنا باب المغفرة والسماح".

ووجهت لقاء الخميسي رسالة شكر لكل من دعمها خلال الفترة الماضية، قائلة: "شكرا من كل قلبي لكل إنسان دعمني ووقف جنبي وطبطب علي، ولكل أصدقائي المقربين، ولكل أصدقاء السوشيال ميديا اللي نوروا حياتي بالمحبة ودعولي دعوة حلوة، شكرا».

واختتمت حديثها برسالة مؤثرة عن الأسرة والحفاظ على استقرارها، فقالت:" أسهل حاجة في الدنيا هدم البيوت العمرانة، وأقوى حاجة إننا نحافظ على حياتنا ونحارب علشان بيوتنا وأولادنا بالحب والسلام، كلنا بنغلط، وبنندم، وبنرجع لصوابنا ونبدأ من جديد بشغف وحب وراحة بال".

ووجهت لقاء الخميسي نصيحة خاصة للنساء وربات البيوت، قائلة: “لكل ست وربة منزل، حافظي على بيتك وعيلتك بكل قوتك، وما تديش الفرصة لأي حد إنه يهدم بيت العيلة”.

