الثلاثاء 20 يناير 2026
مواعيد عرض مسلسل "بيت بابا" على قناة MBC مصر

18 حجم الخط

يحظى مسلسل  بيت بابا باهتمام واسع من قطاع كبير من الجمهور، خاصة من عشاق المسلسلات الاجتماعية التي تناقش قضايا الأسرة والعائلة بأسلوب إنساني خفيف لا يخلو من الكوميديا، وهو ما دفع المتابعين إلى البحث عن كل التفاصيل الخاصة بالعمل.

مواعيد عرض مسلسل بيت بابا على قناة MBC مصر  

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل بيت بابا، فإنه يعرض على قناة MBC مصر بواقع حلقة يوميًا من الأحد إلى الخميس، وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، كما يعرض أيضًا عبر منصة شاهد.

تفاصيل مسلسل بيت بابا

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد أنور، محمد محمود، انتصار، رانيا محمود ياسين، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز نجوم الوسط الفني، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

كما شارك في كتابة العمل عدد من المؤلفين بينهم: شريف يسري، محمد فتحي، أنس نيلي، تحت إشراف عام أمين جمال.

ومسلسل بيت بابا يتكون من 25 حلقة، ويقدم محمد أنور في مسلسل بيت بابا شخصية أحمد أسعد أبو الصفا، الابن الأكبر لناظر المدرسة أسعد أبو الصفا، وهو طبيب ناجح وطموح، استطاع أن يحقق مكانة مهنية مميزة، لكنه في الوقت نفسه يعيش هاجسًا دائمًا بالبحث عن المال. 

ورغم أن سعيه وراء المادة يبدو منطقيا في البداية، فإن رغبته الزائدة في جمع المال تبدأ في التأثير على حياته العائلية، وتنعكس على علاقته بزوجته وابنه.

