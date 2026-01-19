الإثنين 19 يناير 2026
نائب محافظ سوهاج: حياة كريمة حققت طفرة في الخدمات بالقرى

أعلن الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها والمنتهية ضمن المبادرة على مستوى المحافظة بلغ 3267 مشروعًا، موزعة على 7 مراكز، و30 وحدة محلية، و181 قرية، و1123تابعا في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأضاف نائب المحافظ  إلى أن عددًا كبيرًا من المشروعات تم الانتهاء منه بنسبة 100%، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والبريد، والتضامن الاجتماعي، والمجمعات الزراعية، ونقاط الشرطة، والعمارات السكنية، وتبطين الترع، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تواصل العمل الميداني والمتابعة المستمرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة في الارتقاء بالخدمات وتحسين مستوى المعيشة لأهالي محافظة سوهاج.

الجريدة الرسمية