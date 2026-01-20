البنك المركزي يحدد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

18 حجم الخط

قال البنك المركزي إنه بمناسبة ذكري ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٦، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ١ فبراير ٢٠٢٦.

ومن جانب آخر أصبح مستقبل أسعار الفائدة في عام 2026 محور اهتمام واسع في مصر، خاصة بعد أن اتجه البنك المركزي في آخر اجتماعاته خلال عام 2025 إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول المسار المتوقع للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

تراجع التضخم يدعم سيناريو الخفض

وتزايدت توقعات الخبراء باستمرار خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مدعومة بتراجع معدلات التضخم والعودة إلى مستويات تُعد الأقل منذ أكثر من عامين، وفقًا لبيانات البنك المركزي الأخيرة، الأمر الذي يعزز فرص تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

في المقابل، برزت مخاوف لدى عدد من البنوك من احتمالية خروج كميات كبيرة من السيولة إلى السوق نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس على تراجع العائد على الشهادات الادخارية، ويؤثر على حجم المدخرات داخل القطاع المصرفي.

خبراء: انخفاض الفائدة يحفّز الاستثمار والإنتاج

وعلى الجانب الآخر، يرى خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة قد يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، لا سيما في القطاع الصناعي، مع توقع تدفق استثمارات جديدة تدعم زيادة الإنتاج وتحفّز النمو الاقتصادي.

أول اجتماع للفائدة في 2026

وحدد البنك المركزي المصري موعد أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2026، حيث تقرر عقد الاجتماع في 12 فبراير المقبل، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، لمناقشة أسعار العائد وتحديد اتجاهها خلال المرحلة القادمة.

خفض الفائدة في ديسمبر 2025

وكانت لجنة السياسة النقدية قد عقدت آخر اجتماعاتها يوم 25 ديسمبر 2025، وقررت حينها خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%.

