أخبار مصر: مشهد مرعب للحظة العثور على أطفال المنوفية، وفاة والدة رضا البحراوي، عاصفة شمسية تضرب الأرض، ترامب يهدد ماكرون

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة والدة رضا البحراوي

أعلن أحمد جلال مدير أعمال الفنان رضا البحراوي، وفاة والدة المطرب.

منحة علماء المستقبل، مدبولي يشهد اليوم إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في فعاليات إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بـ جامعة القاهرة.

مقيدين وأحدهم كان معلقا على الجدار، شاهدة عيان تروي تفاصيل لحظة العثور على أطفال المنوفية (فيديو)

كشفت شاهدة عيان، تفاصيل مرعبة في واقعة العثور على جثامين أطفال قرية الراهب الثلاثة، الذين قتلوا داخل منزل مهجور بالقرية، في واقعة هزت محافظة المنوفية، بعد قيام صديق والدهم وجارهم بارتكاب الجريمة.

انحطاط أخلاقي، أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني على إلغاء مشاركته في منتدى "دافوس"

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ألغى مشاركته في اجتماعات دافوس، معتبرًا أن القرار جاء نتيجة "أكاذيب وضغوط سياسية" مارستها إسرائيل وما وصفهم بوكلائها والمبرّرين لها في الولايات المتحدة.

عبر إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يوضح اليوم فضائل شهر شعبان

يستأنف ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" بالجامع الأزهر الشريف وعبر البث المباشر بإذاعة القرآن الكريم، فعالياته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: "فضائل شهر شعبان"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

مواجهات نارية بأبطال أوروبا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس مصر، ودوري أبطال أوروبا، الدوري السعودي للمحترفين.

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

المغرب ينضم رسميا إلى دعوة ترامب للمشاركة في "مجلس السلام" بغزة

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الإثنين، أن الملك محمد السادس وافق على دعوة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام بصفته عضوًا مؤسسًا في مجلس السلام في غزة.

رضا البحراوي ينعى والدته بكلمات مؤثرة وصورة

أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي، وفاة والدته، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

على الكاف تحمل المسؤولية، أول تعليق من صامويل إيتو على أحداث نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

عبر صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن أسفه للأحداث التي شابت نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي السنغال والمغرب.

تضحك بدون سبب وتترنح أثناء الكلمة، نانسي بيلوسي "سكرانة" في حفل تأبين (فيديو)

تعرضت رئيس مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي للسخرية عبر الإنترنت بعد ظهورها وكأنها "ثملة" أثناء حديثها في حفل تأبين بوب وير، العضو المؤسس لفرقة "جريتفول ديد" الموسيقية.

ركبهم على العجلة، فيديو جديد يوثق لحظة استدراج المتهم لأطفال المنوفية الـ 3 قبل قتلهم

حصلت فيتو على فيديو جديد يرصد تحركات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قبل وقوع الجريمة بلحظات.

ارتفاع أسعار النفط وسط بيانات اقتصادية قوية في الصين وتهديدات ترامب بسبب جرينلاند

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما عززت ‍بيانات نمو اقتصادي في الصين، جاءت أفضل من المتوقع، التفاؤل حيال الطلب، فيما تراقب الأسواق أيضا تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على دول أوروبية بسبب رغبته في شراء جرينلاند.

عاصفة مغناطيسية "شديدة القوة" تضرب الأرض اليوم (فيديو)

أصدر معهد الفيزياء الفلكية التابع لأكاديمية العلوم الروسية تحذيرًا عاجلًا من حدوث عواصف مغناطيسية "شديدة القوة" من الفئتين G3 وG4، من المتوقع أن تضرب كوكب الأرض اليوم الثلاثاء.

تنفس صناعي وجفاف حاد، تدهور الحالة الصحية للفنانة سهير زكي

تدهورت الحالة الصحية للفنانة والراقصة سهير زكي، حيث استدعت حالتها نقلها بشكل عاجل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

ترامب: لا أحد يستطيع حماية جرينلاند ودعوت بوتين للمشاركة في مجلس السلام بغزة

قبل توجهه إلى دافوس في سويسرا، حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد أهمية جزيرة جرينلاند بالنسبة إلى بلاده.

اليوم، أولى جلسات استئناف فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف مجدي كامل

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات استئناف الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل زوج الفنانة مها أحمد.

بسبب "مجلس السلام" في غزة، ترامب يهدد ماكرون بـ"سلاح الخمور"

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين إن رفض الانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

