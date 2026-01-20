عاصفة مغناطيسية "شديدة القوة" تضرب الأرض اليوم (فيديو)

18 حجم الخط

أصدر معهد الفيزياء الفلكية التابع لأكاديمية العلوم الروسية تحذيرًا عاجلًا من حدوث عواصف مغناطيسية "شديدة القوة" من الفئتين G3 وG4، من المتوقع أن تضرب كوكب الأرض اليوم الثلاثاء.



ويشير خبراء المختبر بحسب شبكة "روسيا اليوم"، إلى أنه "في مساء يوم الأحد 18 يناير الجاري رصدوا أول توهج قوي للأشعة السينية على الشمس في عام 2026".

WE HAVE IMPACT. The EMP from the solar storm shockwave spiked the interplanetary magnetic field to Bt 87 nT and Bz -32 nT which is INSANE. We're simultaneously in severe G4 geomagnetic and S4 radiation storms. Now the interplanetary magnetic field is at Bt ~35 nT and Bz -23 nT. pic.twitter.com/2DaLdhDQBz — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) January 19, 2026

ووفق بيان المختبر، من المتوقع أن "يصل التوهج الشمسي إلى الأرض يوم الثلاثاء، ويسبب حدوث عاصفة مغناطيسية من فئة G3\G4 والحد الأدنى للمنطقة الشفقية يصل إلى 50 درجة".



ووفق جدول تقييم شدة العواصف المغناطيسية تعتبر فئة G3 قوية وG4 قوية جدًّا.

A strong G3–G4 magnetic storm from a solar flare will hit Earth tomorrow, causing auroras visible even in Moscow. Be cautious of headaches, pressure changes, and malaise; minimize stress and expect possible phone disruptions. pic.twitter.com/bkS6YqKlDo — Телеканал 360.ru (@360tv) January 19, 2026

ويشير الخبراء إلى أن "التوهج الشمسي كان كبيرًا جدًّا وشمل كامل المنطقة المركزية للشمس حوالي نصف مليون كيلومتر، أي أكبر من قطر الأرض بحوالي 35 مرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.