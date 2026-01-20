الثلاثاء 20 يناير 2026
عاصفة مغناطيسية "شديدة القوة" تضرب الأرض اليوم (فيديو)

أصدر معهد الفيزياء الفلكية التابع لأكاديمية العلوم الروسية تحذيرًا عاجلًا من حدوث عواصف مغناطيسية "شديدة القوة" من الفئتين G3 وG4، من المتوقع أن تضرب كوكب الأرض اليوم الثلاثاء. 


ويشير خبراء المختبر بحسب شبكة "روسيا اليوم"، إلى أنه "في مساء يوم الأحد 18 يناير الجاري رصدوا أول توهج قوي للأشعة السينية على الشمس في عام 2026".

ووفق بيان المختبر، من المتوقع أن "يصل التوهج الشمسي إلى الأرض يوم الثلاثاء، ويسبب حدوث عاصفة مغناطيسية من فئة G3\G4 والحد الأدنى للمنطقة الشفقية يصل إلى 50 درجة".


ووفق جدول تقييم شدة العواصف المغناطيسية تعتبر فئة G3 قوية وG4 قوية جدًّا.

ويشير الخبراء إلى أن "التوهج الشمسي كان كبيرًا جدًّا وشمل كامل المنطقة المركزية للشمس حوالي نصف مليون كيلومتر، أي أكبر من قطر الأرض بحوالي 35 مرة".

