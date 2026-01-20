رضا البحراوي ينعى والدته بكلمات مؤثرة وصورة

18 حجم الخط

أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي، وفاة والدته، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي

ونشر “البحراوي” صورته برفقة والدته الراحلة وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله… ربنا يرحمك يا أمي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ويجمعنا بيك في جنات النعيم. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

وكان أحمد جلال مدير أعمال الفنان رضا البحراوي، أعلن قبل قليل وفاة والدة المطرب.

وقال جلال على صفحته بـ"فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الحاجة أم رضا البحراوي".

