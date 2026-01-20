ارتفاع أسعار النفط وسط بيانات اقتصادية قوية في الصين وتهديدات ترامب بسبب جرينلاند

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما عززت ‍بيانات نمو اقتصادي في الصين، جاءت أفضل من المتوقع، التفاؤل حيال الطلب، فيما تراقب الأسواق أيضا تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على دول أوروبية بسبب رغبته في شراء جرينلاند.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتًا أو 0.3 ⁠بالمئة إلى 64.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ⁠لشهر فبراير، التي يحل أجلها اليوم الثلاثاء، 25 سنتًا أو 0.4 في المئة.

وزاد عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس الأكثر تداولا 0.08 سنت أو 0.13 في المئة إلى 59.42 دولار.

وقال محلل السوق لدى «آي.جي» توني سيكامور في مذكرة «يُتداول خام غرب ‌تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع طفيف. ويجد بعض الدعم من ⁠بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025 في الصين التي جاءت أفضل من المتوقع».

وأظهرت بيانات أمس ⁠الاثنين نمو الاقتصاد الصيني 5.0 في المئة العام الماضي، ‌محققا ⁠هدف الحكومة عبر اقتناص حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي.

وساعدت هذه الإستراتيجية في الحد من أثر الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن يصعب ⁠استمرارها على نحو متزايد.

وأشارت ‍بيانات ⁠حكومية أمس الاثنين إلى أن معدلات استهلاك المصافي في الصين ارتفعت العام الماضي 4.1 في المئة على أساس سنوي، في حين زاد إنتاج النفط الخام 1.5 في المئة.

