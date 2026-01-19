موقف الأهلي من التعاقد مع الكونغولي كيفن مونزيالو

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات صفقة الكونغولي كيفن مونزيالو، مهاجم فريق دين بوش الهولندي، للتعاقد معه خلال يناير الجاري لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء.

وقال المصدر إن الأهلي قرر صرف النظر في الوقت حالي عن التعاقد مع كيفن مونزيالو، بناء على رؤية فنية للمدير الفني ييس توروب الذي يفضل التعاقد مع لاعب بمواصفات أخري خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام،الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

