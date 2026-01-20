الرباط الصليبي يضرب نجم منتخب المغرب ويؤكد غيابه عن كأس العالم

18 حجم الخط

تلقى منتخب المغرب صدمة جديدة بعد خسارة لقب كأس أمم أفريقيا 2025 على أرضه بالخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وفقد أسود الأطلس فرصة استعادة اللقب القاري الغائب منذ نصف قرن بعد أن خسر بهدف دون رد أمام المنتخب السنغالي في المباراة النهائية أمس الأحد.

إصابة حمزة إغمان بقطع في الرباط الصليبي

وأعلن نادي ليل الفرنسي مساء الإثنين، إصابة لاعبه الدولي المغربي حمزة إغمان بقطع في الرباط الصليبي بعد مشاركته بديلًا في مباراة السنغال بالدور النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي: "للأسف، أكدت الفحوص التي أجريت للاعب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى".

وأضاف البيان: "سيكون إغمان غير متاح لعدة أشهر.. ونتمنى له الشفاء العاجل".

أرقام حمزة إغمان

وكان حمزة إغمان صاحب الـ23 عامًا قد انضم إلى صفوف ليل الفرنسي مطلع الموسم الحالي قادمًا من رينجرز الإسكتلندي في صفقة تخطت قيمتها 11 مليون يورو.

وتخرج المهاجم إغمان من صفوف نادي الجيش الملكي المغربي، وخاض 10 مباريات دولية مع أسود الأطلس وسجل هدفين في مسيرته الدولية.

إغمان يغيب عن كأس العالم

ومن المنتظر أن يغيب حمزة إغمان عن صفوف منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2026، خاصة أن إصابة الرباط الصليبي تستغرق 9 أشهر من أجل التعافي والعودة لخوض المباريات.

