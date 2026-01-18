عمر كمال عبد الواحد ينتظم في أول تدريب له مع سيراميكا كليوباترا

18 حجم الخط

انتظم عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي، في تدريبات فريق سيراميكا كليوباترا خلال الساعات الماضية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووصل عمر كمال إلى استاد الدفاع الجوي، مقر تدريبات سيراميكا كليوباترا، لخوض أول مران له مع فريقه الجديد، عقب الانتهاء من كافة إجراءات انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء انتقال عمر كمال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، بعد اتفاق النادي مع الأهلي على بنود صفقة، تضمنت انتقال مروان عثمان، مهاجم سيراميكا، إلى صفوف القلعة الحمراء.

تفاصيل صفقة انتقال مروان عثمان إلي الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل انتقال مروان عثمان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوضح المصدر أن الصفقة تمت على أساس الإعارة، حيث سينضم مروان عثمان إلى الأهلي قادما من سيراميكا كليوباترا، مقابل انتقال كل من عمر كمال وعمر سيد معوض إلى صفوف سيراميكا كليوباترا أيضا على سبيل الإعارة.

وكان سيراميكا كليوباترا طلب ضم عمر كمال ومحمد عبدالله في صفقة قبل ان يرفض الأخير الدخول في الصفقة لينتقل عمر سيد معوض ضمن بنود الاتفاق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين عقب الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام،الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

