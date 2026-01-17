السبت 17 يناير 2026
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال
الدوري الإنجليزي، أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لـ آرسنال، تشكيل الجانرز لمواجهة نظيره نوتنجهام فورست، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال ضد نوتنجهام فورست 

الحارس: رايا

الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- تيمبر.

الوسط: مارتن أوديجارد- مارتين زوبيميندي- ديكلان رايس.

الهجوم: نوني مادويكي- فيكتور جيوكيريس- جابرييل مارتينيلي.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎NOTTINGHAMFOREST ARSENAL THE HECITYGROUND.17.01.26 CITY GROUND. 17.01.26 FOREST RAYA WHITE SALIBA GABRIEL TIMBER ZUBIMENDI RICE ODEGAARD MADUEKE MARTINELLI GYOKERES Emirates Arrizabalaga, Arizabalaga,Mosquera,Lewis-Skely Moso Mosquera, Lewis-Skelly, Merino,Eze, Eze, Trossard, Merino,Eze,Trossard,Saka, Saka, Havertz,Jesu rtz Jesus 스크‎‏'‏‏

تشكيل نوتنجهام فورست أمام آرسنال 

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎Startinqx 26 Sels 3 Williams 5 Murillo 6 Sangaré 7 Hudson-Odoi 8 Anderson 10 Gibbs-White 16 Domínguez 19 l. Jesus 31 Milenkovic 34 Aina C SUBS Gunn, Morato, Awoniyi, Douglas Luiz, Ndoye, Hutchinson, Yates, McAtee, Savona Idea Arsenal FOREST Bally BET‎‏'‏‏

مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي 

الأحد 18 يناير 2026

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 4 مساءً - ملعب مولينيو
أستون فيلا ضد إيفرتون- 6:30 مساءً - ملعب فيلا بارك

الإثنين 19 يناير 2026

برايتون ضد بورنموث - 10 مساءً- ملعب فالمر

الفوز الأول لـ أربيلوا، ريال مدريد يتجاوز ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

مانشستر يونايتد يفوز على السيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

ترتيب ارسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 

ويحتل أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة، ويأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 17 برصيد 21 نقطة.

