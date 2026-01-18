قرار جديد من الأهلي بشأن إعارة جراديشار إلى أويبست المجري

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موافقة إدارة القلعة الحمراء على رحيل السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد وصول عرض من نادي أويبست المجري للتعاقد مع اللاعب.

وأكد المصدر أن الأهلي وافق علي انتقال اللاعب إلى أويبست على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل اقتناع الجهاز الفني والإدارة بعدم وجود عائق أمام إتمام الصفقة في التوقيت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي لم تمانع في تضمين بند أحقية الشراء النهائي في عقد الإعارة، يسمح لنادي أويبست بضم اللاعب بشكل نهائي بنهاية الموسم، مقابل مادي مناسب يضمن تحقيق أقصى استفادة للنادي.

واستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة، فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين عقب الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

