أخبار الرياضة اليوم: سيراميكا كليوباترا يودع مروان عثمان بعد انتقاله إلى الأهلي.. ثلاثي مصري ضمن التشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا 2025.. مصر بالمركز الـ31 عالميا في تصنيف "فيفا"

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا انتقال لاعبه مروان عثمان إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ضمن فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا التعاقد مع الظهير الأيمن عمر كمال عبد الواحد، قادما من صفوف النادي الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

كشف موقع “هوسكورد” العالمي عن التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي استضافها المغرب، اعتمادا على التقييمات الرقمية لأداء اللاعبين طوال البطولة، بحد أدنى 5 مشاركات لكل لاعب.

كشفت تقارير إسبانية، آخر مستجدات صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي إلى برشلونة، والتي لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن، في ظل وجود بعض العوائق الإدارية والمالية.

شهد تصنيف الفيفا، لشهر يناير الحالي، والذي صدر مساء اليوم الإثنين، تقدّما كبيرا لعدد من المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي لكرة القدم) بيانا رسميا نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، يعلن من خلاله عن تقدمه بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد واقعة إنسحاب منتخب السنغال في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا التي أقيمت أمس على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط، بعد قرار الحكم بإحتساب ركلة جزاء ضد السنغال.

علق وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على إهدار إبراهيم دياز ضربة الجزاء القاتلة لصالحهم في مباراتهم ضد السنغال، بنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي انتهت بفوز أسود التيرانجا بهدف، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم عن مهرجان قطر لكرة القدم 2026 الذي سيعقد خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس. وسيضم المهرجان مباراة كأس فيناليسيما 2026، إلى جانب عدد من المباريات الدولية التي تجمع نخبة من المنتخبات، استعدادًا لمشاركتها في بطولة كأس العالم أمريكا 2026، بما يتيح لها الوقوف على جاهزيتها الفنية والتنافسية قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب.

وجه الدولي المغربي إبراهيم دياز، رسالة مؤثرة لجماهير الكرة المغربية، بعد تسببه في ضياع حلم انتظرته على مدى 50 عاما، لتحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا، التي توج بها أسود الأطلس مرة واحدة عبر تاريخ البطولة وكان ذلك في عام 1976.

أعلنت لجنة المسابقات داخل رابطة الأندية عن عقوبات الجولة السابعة من دور المجموعات، وذلك طبقًا للائحة مسابقة كأس عاصمة مصر، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026

