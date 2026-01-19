الإثنين 19 يناير 2026
رياضة

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما من غرفة الملابس استعدادا للرحيل

الأهلي
الأهلي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن لاعبي الفريق، محمد عبد الله وكريم فؤاد، جمعا متعلقاتهما من غرف الملابس تمهيدا للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر أن اللاعبين يسعيان لإتمام انتقالاتهما لأحد فرق الدوري الممتاز خلال الأيام المقبلة، بعد أن وضعت مسؤولي الأهلي والجهاز الفني خطة واضحة لإتمام صفقات الانتقال والاستفادة من حركة اللاعبين على سبيل الإعارة بما يخدم مصالح الفريق في الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام،الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

